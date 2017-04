Se filtran detalles y fecha de lanzamiento de Call of Duty: WWII

Los primeros detalles de Call of Duty: WWII se podrían haber sido filtrado unos días antes de la presentación de su stream oficial.

Los detalles surgieron durante el fin de semana en el subreddit de Call of Duty, (vía Polygon) donde se subió una foto de material promocional del próximo shooter en primera persona de Actvision, mostrando que el videojuego se lanzará el 3 de noviembre.

Otros detalles del juego hacen mención a la campaña, la cual “cuenta la historia de una hermandad inquebrantable de hombres comunes para preservar la libertad en un mundo al borde de la tiranía”, así como una historia co-operativa que al parecer será distinta a la campaña principal del juego.

El multijugador permitirá a los jugadores socializar e interactuar con amigos y la comunidad de Call of Duty en “nuevas formas emocionantes” y contendrá mapas en “muchas de las ubicaciones más icónicas de la Segunda Guerra Mundial”.

También, aquellos que hagan la preventa podrán participar en una beta privada.

Activision previamente declaró que la entrega de este año podría “…llevar a Call of Duty de regreso a sus raíces”. Esta es la primera vez que la serie de Call of Duty ha estado en la Segunda Guerra Mundial desde World at War, lanzado en 2008.

Aunque falta saber si esto es real o no, no habrá que esperar mucho, ya que descubriremos más sobre el juego el miércoles 26 de abril durante el livestream de revelación de Call of Duty: WWII. Entra a IGN Latinoamérica a las 10:00 am Hora del Pacífico.