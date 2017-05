Nintendo revela sus planes para E3 2017

Nintendo ha revelado sus planes para la Electronic Entertainment Expo (E3) de este año.

De acuerdo con su cuenta oficial en Twitter, la compañía tendrá un evento llamado “Nintendo Spotlight” el 13 de junio a las 9 am, horario del pacífico, en donde se darán más detalles respecto a títulos de Switch, incluyendo Mario Odyssey. El stream podrá ser visto por e3.nintendo.com.

Inmediatamente después, la empresa dará inicio a su característico Treehouse Live, donde distintos desarrolladores mostrarán avances de algunos proyectos para Switch y 3DS.

Finalmente, el 13 y 14 de junio, se podrán ver los torneos de Splatoon 2 y ARMS, que tendrán lugar dentro del booth de la marca en E3.

A continuación puedes ver la imagen que liberó Nintendo al respecto:

Join us during #E32017 as we bring you the latest on this year’s #NintendoSwitch and #3DS games, including #SuperMarioOdyssey! pic.twitter.com/8eFVjiL6S3

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) May 11, 2017