Te damos 3 tips para acelerar tu Windows 10

En la actualidad, las personas ya no están acostumbradas a sistemas o conexiones lentas. Nada desespera más que una computadora o smartphone que no responde ágilmente o se queda congelada a cada momento.

Y por desgracia, con el tiempo, Windows puede caer en este problema: es común comprar una computadora con SO Windows y tenerla lenta en unos meses, pero no te desesperes, no hay nada que no se pueda mejorar con unas cuantas configuraciones.

Vuelve más ágil tu Windows 10

Aquí vamos, ten tu computadora preparada para seguir cada uno de los pasos:

Modifica los ajustes de potencia

Una de las cosas que le interesan a Microsoft es que tu computadora tenga una buena administración y manejo de energía. Y claro, usualmente esta está relacionada con la potencia de la misma.

Por default, el ajuste de potencia de tu computadora no es el más alto posible. Puedes cambiar esto yendo a Inicio>Opciones de Energía –o desde el menú que emerge del símbolo de pila en la barra de herramientas–>Mostrar planes adicionales y selecciona la opción de Alto Rendimiento.

Programas de arranque

Usualmente, hay muchas aplicaciones que arrancan al mismo tiempo que el sistema operativo cuando se enciende la computadora. Y desde luego, esto puede resultar en un arranque lento e incluso podría provocar que la máquina continúe funcionando lenta después.

Haz click derecho en la barra de herramientas y luego ve a Administrador de Tareas. Una vez ahí, accede a la pestaña Inicio y posteriormente revisa los programas que se arrancan junto con Windows.

Cierra los que sepas que son pesados o simplemente no necesites desde que enciendes la computadora. Deja solamente aquellos que por alguna razón necesitas que se inicien desde que despierta la computadora.

Ahora, para desactivar la opción de inicio, haz click derecho en cada uno y ve a Deshabilitar. ¡Listo! En caso de querer habilitarlos de nuevo en el futuro, sigue el mismo proceso.

Adiós, animaciones

Las animaciones de Windows 10 son bonitas, desde luego. Pero también pueden volver a tu sistema más lento de lo normal.

Si quieres agilidad, tendrás que desactivaras. Para hacerlo, ve a Configuración>Sistema>Acerca de>Información del Sistema y posteriormente Configuración avanzada del sistema. Ahora, entre las opciones de Efectos Visuales, elige Mejor Rendimiento.

