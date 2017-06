Nintendo libera la primera gran actualización para el Switch

Es difícil creer que han pasado sólo tres meses del lanzamiento del Switch, que está en camino de vender tres millones de unidades. La demanda es tan alta que Nintendo no puede fabricar la consola híbrida lo suficientemente rápido. Al mismo tiempo, necesita seguir corrigiendo errores y mejorar la experiencia del usuario, así que ayer Switch System Update v3.0.0. fue lanzada, y está llena de mejoras.

En primer lugar, en el frente de la estabilidad hay dos arreglos bienvenidos. El primero resuelve un problema en el que las actualizaciones de software simplemente no podrían suceder y, a continuación, el software no podría iniciar. Eso ya no debería suceder. El otro problema resuelto es el cambio de entrada HDMI no deseado cuando el Switch está acoplado en modo de suspensión. Con ciertos modelos de TV la entrada cambiaría al azar. Eso está arreglado ahora.

En cuanto a las mejoras, hay 12 en total y vale la pena destacar algunas.

Una vez que v3.0.0 esté instalado, podrás agregar amigos de tus Listas de Amigos de 3DS y Wii U. Nintendo también agregó una nueva notificación para cuando los amigos se conectan.

Hay algunas actualizaciones de funciones de control. Ahora es posible localizar un control sincronizado si está al alcance, haciéndolo vibrar. Teniendo en cuenta lo pequeño que son los controles Joy-Con, esto va a ser muy útil cuando inevitablemente caigan en la parte de atrás del sofá o los patees bajo una mesa. Y si no sabías, no es sólo el Switch el que tiene firmware para actualizar, los controles también. Las actualizaciones ahora se pueden aplicarse navegando a Configuración del sistema> Controles y sensores> Actualizar controles.

Otra actualización de los controles se refiere al Pro Controller. Hasta ahora, conectado o no, el Pro Controller sólo se comunicaba con el Switch de forma inalámbrica. Sin embargo, esta actualización del sistema cambia para permitir la comunicación por cable cuando se conecta mediante el cable de carga USB. Esto se puede activar navegando a Configuración del sistema> Controles y sensores> Pro Controller Wired Communication.

El Switch también se hace más inteligente con respecto al espacio de almacenaje. Si estás descargando software y el Switch detecta que no hay suficiente espacio, sugerirá borrar datos para hacer espacio. Por último, hay algunos ajustes de control de volumen. Ahora puedes cambiar el volumen del sistema desde la configuración rápida y bajar el volumen máximo de los auriculares o altavoces conectados a la toma de audio.

En general, es una actualización muy bienvenida para el Switch que introduce un montón de nuevas y útiles características, mientras que arregla un par de molestos problemas. Tu Switch debe descargar automáticamente la actualización y solicitar que se aplique.

Mientras tanto, puedes leer un desglose detallado de lo que la actualización v3.0.0 contiene en el sitio web de soporte de Nintendo.

También puedes leer

Nintendo trabaja para aumentar la producción del Switch

Lo más visto en Publimetro TV