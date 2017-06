Super NES Classic Edition ya tiene fecha de lanzamiento y precio

Luego de varios rumores, Nintendo finalmente ha anunciado que el Super NES Classic Edition será lanzado el próximo 29 de septiembre de este año.

La consola siguiente del NES Classic Edition (el cual será llamado el ‘Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System’ en Europa) incluye 21 títulos –incluyendo Star Fox 2, un juego que previamente no había sido lanzado-.

Eso sí, la nueva mini consola volverá a ser vendida en una edición especial y el precio final en Estados Unidos será de 80 dólares. En México aún se desconoce el precio.

El NES Classic llegará con dos controles alámbricos SNES Classic (no se ha dicho que tan largo será el cable de estos controles), un cable HDMI y un cable de poder USB.

En un extraño punto de diferencia, la versión americana también llegará con el adaptador AC necesario para conectar el cable USB a una fuente de poder, mientras que la versión europea no.

El SNES Classic es anunciado después de reportes a inicios de año de una continuación del NES Classic, el cual la compañía descontinuó a inicios de año. Sin embargo, aún puedes encontrar la consola en algunas tiendas de comercio electrónico.

El primer Classic Edition lanzó 2.3 millones de unidades antes de su cancelación.

Super NES Classic Edition, lista de juegos

Contra III: The Alien Wars™

Donkey Kong Country™

EarthBound™

Final Fantasy III

F-ZERO™

Kirby™ Super Star

Kirby’s Dream Course™

The Legend of Zelda™: A Link to the Past™

Mega Man® X

Secret of Mana

Star Fox™

Star Fox™ 2

Street Fighter® II Turbo: Hyper Fighting

Super Castlevania IV™

Super Ghouls ’n Ghosts®

Super Mario Kart™

Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars™

Super Mario World™

Super Metroid™

Super Punch-Out!! ™

Yoshi’s Island™

Star Fox 2 destaca en esta lista por ser un videojuego inédito.

Super Mario World, Earthbound, Star Fox 2 + 18 more games? Now you’re playing with super power! #SNESClassic launches 9/29. pic.twitter.com/BPPGjpskPT — Nintendo of America (@NintendoAmerica) June 26, 2017

Con información de IGN Latam y El Universal

También puedes leer

¿Cómo encontrar el fidget spinner que Google ocultó en la web?

Lo más visto en Publimetro TV