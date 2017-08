Galaxy Note 8: Imágenes filtradas muestran sus especificaciones

¡Lo hizo de nuevo! A unos días de que Samsung presente su nuevo dispositivo móvil, Evan Blass, la fuente más confiable de tecnología y de Internet, compartió las primeras imágenes del Galaxy Note 8.

Las fotos reveladas muestran que el nuevo “phablet” de Samsung cuenta con cámara dual y lector de huellas integrado a un costado del flash en la parte trasera, así como una pantalla infinity de 6.3 pulgadas, algo muy similar al del S8.

When it rains etc. pic.twitter.com/D0lFR5Wn1B

— Evan Blass (@evleaks) August 1, 2017