Así se vería iOS 11 en la nueva pantalla del iPhone 8

Falta menos de un mes para que finalmente conozcamos todo lo nuevo que está preparando Apple con su iPhone 8 e iOS 11 y los rumores y filtraciones siguen surgiendo en redes sociales, pero la pregunta ahora es ¿se imaginan cómo luciría el nuevo sistema operativo en el nuevo teléfono?

A través de su blog personal, el diseñador de interfaces visuales, Max Rudberg, compartió con el mundo esta suposición en pequeños gráficos.

Para empezar, la pantalla del iPhone 8 sería de 5.8 pulgadas OLED, ocuparía casi toda la parte frontal del teléfono y las esquinas estarían curveadas.

El primero muestra como la pantalla está completamente aprovechada y sólo deja un poco de espacio en la parte inferior par el botón digital de inicio.

En la segunda imagen aparece una barra negra en la parte superior de la pantalla, donde es probable que exista el sistema de reconocimiento facial.

Aquí, Max Rudberg agrega otra barra negra en la parte de abajo del teléfono, donde se encontraría el botón virtual de inicio.

iPhone 8 UI Designs

Which do you prefer?

(images via https://t.co/Mf27uKlGGV pic.twitter.com/fdCPbumCWB

— Benjamin Geskin (@VenyaGeskin1) August 3, 2017