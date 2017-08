Apple confirma por error diseño del nuevo iPhone 8

El pasado fin de semana fue lanzado el firmware del HomePod, el altavoz inteligente de Apple, y bueno, poco tiempo bastó para que algunos de los desarrolladores encontraran pistas de lo que será el nuevo iPhone de la compañía en el cifrado.

Steve Troughton-Smit, un joven desarrollador de videojuegos y aplicaciones, fue el que encontró una serie de líneas de código del firmware del dispositivo (BKFaceDetect), lo cual reveló que el nuevo iPhone 8 contará con un sistema de reconocimiento facial basado en infrarrojos, lo que permitiría que se pueda desbloquear hasta en la oscuridad.

I can confirm reports that HomePod’s firmware reveals the existence of upcoming iPhone’s infra-red face unlock in BiometricKit and elsewhere pic.twitter.com/yLsgCx7OTZ

— Steve T-S (@stroughtonsmith) July 31, 2017