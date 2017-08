Blush Gold es el nuevo color del iPhone 8

Las nuevas filtraciones acerca del modelo de Apple indican que Blush Gold será uno de los colores del iPhone 8.

El especialista Benjamin Geskin reportó en su cuenta de Twitter que una persona dentro de Foxconn, empresa encargada de ensamblar los equipos, le confirmó el nombre del color, el cual viene incluido en el código de barras.

Geskin también indicó en sus redes sociales que este nuevo color estará disponible en equipos de 64 GB y 128 GB.

Hasta el momento la compañía de Cupertino aún no ha hecho ningún anuncio oficial sobre el lanzamiento del nuevo dispositivo, aunque se espera que sea a finales de este mes cuando lo haga.

Foxconn's internal name of the new #iPhone8 color is "Blush Gold" (腮红金)

Barcode says "Blush Gold 64GB / 128GB" pic.twitter.com/MZPTfVAr2P

— Benjamin Geskin (@VenyaGeskin1) August 12, 2017