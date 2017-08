Imágenes filtradas muestran el diseño final del LG V30

Aunque todo parece indicar que LG está listo para dar a conocer su nuevo dispositivo móvil, alguien se le ha adelantado a la empresa surcoreana y ha publicado imágenes exclusivas del smartphone V30.

Evan Blass, el famoso y confiable filtrador de los asuntos de tecnología, utilizó su cuenta de Twitter para develar el diseño final del teléfono insignia que saldrá muy pronto al mercado.

LG V30

— Evan Blass (@evleaks) August 16, 2017