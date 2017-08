Filtran videos del proceso de fabricación del iPhone 8

Estamos a unas semanas de que Apple por fin presente su tan esperado iPhone 8 y las filtraciones siguen apareciendo, solo que esta vez nos han dejado ver un poco más del dispositivo.

A través de Internet se han filtrado algunos videos en los que se muestra cómo funcionan las actuales líneas de producción del nuevo equipo de Apple en la fábrica taiwandesa Foxconn, lugar donde supuestamente se realiza la construcción de este equipo.

En los videos, publicados en el sitio de microblogging Weibo, se puede distinguir la forma y la parte trasera que tendrá el iPhone 8.

Hace algunos días el especialista Benjamin Geskin reportó en su cuenta de Twitter que una persona dentro de Foxconn le confirmó el nombre del color, el cual viene incluido en el código de barras.

Geskin también indicó en sus redes sociales que el Blush Gold estará disponible en equipos de 64 GB y 128 GB.

Foxconn's internal name of the new #iPhone8 color is "Blush Gold" (腮红金)

Barcode says "Blush Gold 64GB / 128GB" pic.twitter.com/MZPTfVAr2P

— Benjamin Geskin (@VenyaGeskin1) August 12, 2017