Face ID del iPhone 8 será más seguro y rápido que Touch ID

Nuevos detalles sobre el iPhone 8 revelan que el Face ID, la nueva herramienta que seguramente hará su debut con el nuevo dispositivo de Apple será mucho mejor que el Touch ID.

De acuerdo con la información del sitio Korea Herald, el sistema de reconocimiento facial será mucho mejor en cuestión de seguridad y velocidad, pues será capaz de reconocer en tiempo récord un rostro.

Hace algunos días el especialista Benjamin Geskin reportó en su cuenta de Twitter que una persona dentro de Foxconn,empresa encargada de ensamblar los equipos, le confirmó el nombre del color, el cual viene incluido en el código de barras.

Geskin también indicó en sus redes sociales que el Blush Gold estará disponible en equipos de 64 GB y 128 GB.

Foxconn's internal name of the new #iPhone8 color is "Blush Gold" (腮红金)

Barcode says "Blush Gold 64GB / 128GB" pic.twitter.com/MZPTfVAr2P

— Benjamin Geskin (@VenyaGeskin1) August 12, 2017