Motorola presume sus Moto Mods y pasa por encima de Samsung

Una de las compañías más queridas y exitosas en el mundo de los smartphones es Motorola, que ha sabido ganarse su lugar a nivel mundial, aportando gran calidad en tecnología a los usuarios.

Hace unas semanas Samsung se burlaba de Apple y echaba por la borda sus 10 años de historia con un video de un minuto, donde la compañía surcoreana se burlaba de las innovaciones de la marca de la manzana.

Motorola no quiso quedarse atrás y entró al juego, pero no para burlarse, sino para presumir algo que las otras marcas no tienen: Moto Mods.

En el video lanzado por Motorola, que lleva el nombre de “Up-upgrade” podemos ver a un joven (muy parecido al del anuncio de Samsung) que se sienta en el sofá de su casa a ver un video en su smartphone que parece ser un Samsung Galaxy S8. Después entra en escena una chica que llega para mostrarle con un Moto Z2 Play como con un Moto Mod pueden proyectar el video en una pared.

El anuncio no hace burla, pero Motorola deja claro que sus Moto Mods están para hacer la vida más práctica, júzgalo tu mismo.



