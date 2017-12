Alemania trollea a México al conocer que será su rival en el Mundial

Para Alemania tal parece que el Grupo F que le tocó en el sorteo del Mundial de Rusia 2018, no le causó ninguna problemática, al menos así lo dejaron ver en su cuenta de Twitter, donde prácticamente celebraron el que les haya tocado compartir el sector con la Selección Mexicana.

Cabe recordar que en la pasada Copa Confederaciones la escuadra tricolor se midió a los germanos y se llevaron una paliza de 4-1, razón suficiente para pensar en que no representarán un obstáculo importante en su camino rumbo al título mundial.

A través de la famosa red social publicaron un mensaje claro y contundente: “Recuerdo del último enfrentamiento con México en la Copa Confederaciones”, decía el texto acompañado de emojis muy sonrientes y como imagen la celebración de Leon Goretzka, uno de los anotadores en dicho compromiso.

Happy memories of our last meeting with Mexico at the Confed Cup 😁 🇩🇪🇲🇽 #DieMannschaft #WorldCupDraw pic.twitter.com/OQUAhzjwiu

— Germany (@DFB_Team_EN) December 1, 2017