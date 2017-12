Mega Man 11 llegará el próximo año a las consolas de videojuegos

La tradicional saga de Capcom, Mega Man regresará en 2018, así lo dio a conocer la compañía por medio de una tráiler en el que nos permite ver que la nueva entrega tendrá un estilo moderno, aunque continuará con acción 2D

Hace 10 años no había un lanzamiento nuevo de la saga de videojuegos de Mega Man, el último se realizó en 2010 cuando Mega Man 10 llegó a WiiWare.

Según Game Informer, al ser cuestionado acerca del tiempo que tardaron en lanzar un nuevo título de este juego, el director de Capcom, Koji Oda, señaló que esto sucedió debido a la salida de Keiji Inafune de la compañía, quien lideraba la franquicia, y dejó un espacio vacío en la compañía, haciendo dudar a los directivos sobre si era apropiado o no hacer una nueva versión para Mega Man.

Pero luego la compañía consideró que “Mega Man es un tesoro para la compañía y sería un desperdicio dejarlo apartado porque alguien se hubiera ido”.

El juego de Mega Man 11 estará disponible en algún momento de 2018 para las consolas de Nintendo Switch, PS4, Xbox One y PC.

Get equipped with @MegaMan 11, coming to Switch, PS4, Xbox One, and PC in Late 2018! Watch the #MegaMan30 livestream at https://t.co/91tUOPuVt8! pic.twitter.com/v5EbTwQC0E

— Capcom-Unity (@Capcom_Unity) 4 de diciembre de 2017