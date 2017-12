Kirby celebra 25 aniversario con hermosos accesorios

El tierno personaje Kirby sigue festejando su 25 aniversario con nuevos productos que sorprendieron a miles, pues podemos encontrar a esta hermosa bolita rosa igual de tierna que siempre en cientos de formas.

Un lindo llavero que seguro todos los fans querrán tener:

A better look at the Kirby's Dream Land Reflectors, out in April pic.twitter.com/nZJ17Jt4vk

— Team Pupupupu Kirby (@teamkirby92) 18 de diciembre de 2017