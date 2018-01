Facebook te permitirá deshacerte de personas incómodas por 30 días

Todos tenemos a algún amigo que nos desespera con sus actualizaciones en Facebook o la cantidad enorme de contenido que comparte todos los días. Justo pensando en ello, la compañía dirigida por Mark Zuckerberg decidió crear la nueva herramienta Snooze.

Snooze es una opción para dejar de seguir temporalmente a una persona, página o grupo durante 30 días.

De acuerdo con la plataforma, el pasado 15 de diciembre se anunció dicha actualización, sin embargo, la opción todavía no estaba disponible en México. Snooze no dejará de seguir a un amigo de forma permanente, simplemente se dejan de ver sus publicaciones durante 30 días, además, las personas no serán notificadas de esta acción.

Asimismo, los usuarios podrán saber cuánto tiempo resta del periodo de aplazamiento, o en caso de arrepentirse podrán revertir esta configuración.

Así que la próxima vez que ya no sepas como lidiar con esa persona molesta en tu feed de Facebook, toma un respiro y utiliza Snooze para darte un break.

