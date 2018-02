¿Por qué está de moda Blockchain?

Al arrancar 2018, Blockchain se convierte en uno de los temas más populares en la red gracias al aumento del valor y la cotización de Bitcoin. Como consecuencia de este boom, gran cantidad de empresas están anunciando aplicaciones de Blockchain, un tema aún desconocido para la mayoría de la gente. Blockchain es esencialmente una gran base de datos más segura, barata y rápida, donde todos podemos acceder y participar, evitando que terceros graven nuestras transacciones. Es algo así como un libro virtual que anota las propiedades y los valores de una forma distribuida. La aplicación tecnológica Blockchain es muy similar a monedas digitales o criptomonedas, cartas técnicas de finanzas y muy apegado a las ahora denominadas regulatory sandbox, etc. Entre las característica más destacadas de Blockchain es el diseño top-down de descentralización, asegurando la singularidad de todas las transacciones y así como su seguridad jurídica.

Con su promoción en los diferentes mercados, Blockchain se está infiltrando en cada vez más en los ámbitos empresariales y de negocios, así como cada vez hay más organizaciones que empiezan a investigar y probarla, incluidos los geeks técnicos, las empresas y los gobiernos. Es como si fuera una revolución silenciosa de las “Blockchain+”.

En la era del Internet móvil, la industria de distribución de contenido se ha convertido en un prometedor mercado emergente con un mercado global superior a los 62 mil millones de dólares. Sin embargo, el mercado todavía está tratando de resolver la duplicidad de contenidos, el plagio así como su baja calidad, escasa liquidez, el excesivo poder del discurso de los intermediarios emisores, etc. La aparición de la tecnología Blockchain proporciona ideas para resolver estos problemas. Las Blockchain no pueden ser alteradas ni copiadas gracias a su alta tecnología por lo que puede contribuir a resolver el problema del registro y la protección de las propiedades. Pero no sólo cuenta con estas características, también las transacciones de bolsa de blockchain pueden mejorar la movilidad y la conveniencia de las transacciones de propiedades; la moneda digital basada en la tecnología blockchain puede ser utilizada por los usuarios para dar recompensa en la interacción de contenido de alta calidad; y el sistema de distribución de descentralización de blockchain también puede reducir en gran medida la voz de los intermediarios y darles a los creadores más incentivos directos.

Blockchain + distribución de contenido, grandes perspectivas.

Al inicio del 2018, Noticias Águila —aplicación propiedad de la empresa Inveno y una de las plataformas de distribución de contenido más grande en línea de América Latina— pone en marcha la aplicación completa de Blockchain para construir una plataforma descentralizada.

Noticias Águila realiza las distribuciones personales eficientes basada en la tecnología líder mundial de recomendación inteligente y personalizada de Big Data.

En toda la región latinoamericana, la industria Internet se encuentra en un proceso de cambio gradual desde los dispositivos desktop a los móviles. Las redes sociales y la búsqueda, las dos necesidades más importantes en la era de Internet, se han transformado ahora en necesidades de las redes sociales y del consumo de contenido en la era de Internet móvil. Los teléfonos móviles sirven como extensiones del cuerpo humano, la personalización es más profunda y la frecuencia de uso es mucho mayor que la PC, con lo cual explota la gran demanda de distribución de contenido personalizado. Como la tecnología es cada vez más avanzada, el mundo es cada vez más transparente, hay cada vez más datos y la gente es cada vez más perezosa, el consumo de contenido en la era de Internet móvil se ha convertido en el comportamiento humano más básico y común.

En 2016 Noticias Águila lanzó varios productos de diferentes categorías, como informáticos, de contenidos verticales, herramientas de contenido, juegos, etc. Cubren zonas hispanohablantes de Estados Unidos, México, Argentina, Chile y Colombia, etc. Además, Noticias Águila es potente en las construcciones de ecosistema de contenido, recomendaciones, experiencia del producto, etc., lo que representa uno de sus mejores características dentro del mercado del hub de contenidos en Latinoamérica. Además, Noticias Águila lanzó varios productos de diferentes categorías, como informáticos, de contenidos verticales, herramientas de contenido, juegos, etc.

Actualmente conviven 14 canales dentro de la aplicación Noticias Águila: recomendación, videos, humor, entretenimiento, nacional, economía, automotrices y deportivos. Se pueden agregar nuevos canales y nuevos contenidos según los requerimientos de los usuarios. El contenido del canal admite la desviación al sitio web objetivo y se compone un ciclo cerrado para obtener ingresos a través de publicidades comerciales.

La aplicación de Noticias Águila ha incrementado el número de usuarios exponencialmente y ha mejorado en el ranking de reseñas desde su lanzamiento en septiembre de 2016. Ocupa el primer lugar de las aplicaciones de categorías de noticias de Google Play en la zona de México a largo plazo. Con una instalación en total de 21 millones, la tasa de retención está a un nivel muy alto. Las tasas de retención del día siguiente / 7 / 30 días son del 70%+ / 50%+ / 25%+, respectivamente. El volumen promedio diario de contenido publicado es de alrededor de 20,000; la duración diaria promedia por persona es de 30 minutos y el número de visitas por persona es de 100+. Ha sido selecto 4 veces en la Selección de los Editores en la página principal de Google Play. Es popular entre los usuarios por la excelente experiencia de producto y gana un puntaje general de 4.4 en Google Play.

¿Porqué Noticias Águila decide aplicar la economía Blockchain?

Inveno y Noticias Águila siempre están a la vanguardia, por eso han querido sumarse a esta tendencia de Blockchain que ya es global.

El Internet móvil e Internet son economías de flujo, es decir quien posee los flujos puede liquidar por anuncios. Pero Internet Blockchain es totalmente diferente. No tiene nada que ver con el flujo. Sus características como descentralización, red punto a punto, sistema Consensus, almacenamiento de manera distribuida les guían a los seres humanos a una era y una experiencia totalmente nuevas.

Todos los aspectos de Internet, incluidos juegos, finanzas, redes sociales, búsquedas, AI, e-commerce tendrán un cambio radical con la llegada de Blockchain. Incluso será un impacto muy fuerte para los gigantes tecnológicos de hoy. Desde este año irrumpirán muchos asuntos nuevos a partir de la era de blockchain, como los juegos de blockchain, las redes sociales de blockchain, las seguridades de blockchain, las finanzas de blockchain, las monedas digitales, etc., y la economía de contenido no se librará de ello.

La economía actual de contenido tiene muchos defectos:

En la actualidad, la mayoría de las plataformas de distribución de contenidos está orientada por el flujo de efectivo, que no tiene suficiente respeto hacia los derechos de autor. A causa de la centralización actual en las publicaciones, distribuciones y gestiones de plataformas, los datos de poca autenticidad y el reparto de beneficios injustos ha disminuido enormemente el entusiasmo creativo de muchos autores. Además, los malos contenidos expulsan a los buenos por la viralización en redes sociales de fake news; enterrando los recursos se asignan irracionalmente; contenidos e IP de calidad.

Por un lado, con la infraestructura y ecología prematuras de la industria, es difícil de entrar al mercado para los autores nuevos. Excepto los pocos autores superiores, la industria no rinde suficiente para la excavación, la creación ni la circulación del valor de muchos contenidos de calidad. Por otra lado, cuesta mucho trabajo la liquidez. La mayoría de los autores necesitan urgentemente canales de liquidez de contenido más rápidos, directos y diversos.

Eco-sistema de economía basado en contenidos de blockchain

Como Blockchain es cada día más madura, en 2018 Noticias Águila pone en marcha la aplicación completa de Blockchain y construye una plataforma descentralizada. En la ecología económica, donde se produce, se descubre, se circula, se consume, se invierten los contenidos, basada en Blockchain, Noticias Águila crea la cadena pública UpChain y emite UPC Token. Sirve, como unidad de contabilidad del sistema, para circulaciones, incentivos y pagos en todas las actividades económicas. Además también conecta la ecología interior de Noticias Águila y los servicios del exterior.

UPC Token será un fundamento universal de valor en Noticias Águila y ayudará a los usuarios a pagar de manera eficiente y rápida. Con el UPC Token, más usuarios, autores y anunciantes serán atraídos a la plataforma a consumir, crear y participar en la construcción de valor de la plataforma. En definitiva, Noticias Águila es capaz de ejercer la influencia en el mundo y contribuir al desarrollo de la industria.

En el proceso de pago de la plataforma de distribución de contenido de Noticias Águila habrán muchas transacciones de monto pequeño a cambio de servicios de contenido. Con el UPC Token de Noticias Águila, los proveedores y consumidores pueden realizar las transacciones de manera muy rápida y conveniente.

En el sistema económico hay cuatro papeles: los usuarios, los proveedores de contenido, los anunciantes y la comunidad. Se realiza la transferencia eficiente de valor entre las cuatro partes basada en la tecnología Blockchain, de modo que la distribución de los beneficios sea de forma más equitativa y la operación de la industria más razonable. En definitiva, ofrece un nuevo ecosistema extenso para todos los contenidos.

El sistema de incentivos de UPC Token les aspira a los usuarios a actuar positivamente hacia los contenidos. Las interacciones incluyen pero no se limitan a estas: comentar, dar likes, compartir, reproducir, clic, participar en juegos, participar en tareas publicitarias, etc. Al mismo tiempo, se mejora el sistema para reclutar nuevos usuarios. Los usuarios viejos pueden invitar a nuevos a usar nuestra App a través con el código de invitación. Ambos pueden obtener los incentivos UPC Token.

Cualquier anunciante que quiera promocionar sus productos en la plataforma puede asignar tareas comerciales con el UPC Token. Los proveedores de contenido, los usuarios o la plataforma a su vez recibirán recompensas UPC Token después de aceptar y terminar las tareas. Por ejemplo, el proveedor puede promocionar en los contenidos que publica. Así termina la tarea y gana las remuneraciones. En el futuro UPC Token servirá en la circulación de objetos reales e virtuales.

Gráficos, textos, videos y audios son los contenidos digitales principales de la plataforma Noticias Águila. UPC Token les incentivará a los proveedores de contenido a suministrar más contenidos de varias formas como gráficos, video, audio y juegos. En el consumo de contenido, los usuarios pueden recompensar a los proveedores con UPC Token como apoyo. Además, si el usuario comparte los contenidos fuera de la plataforma como promoción de manera positiva, el proveedor de estos contenidos y el mismo usuario obtendrán UPC Token de determinada cantidad por las visitas fuera de la plataforma.

Noticias Águila ofrece servicios a los autores y los consumidores de contenido, por eso cobra una tarifa determinada por cada transacción, las cuales se realizan de acuerdo con el contrato inteligente de Ethereum y no pueden ser alteradas.

En términos de protección de los derechos de autor, en el momento oportuno se activará el plan de contenido abierto de Noticias Águila para realizar un mecanismo el pago de propiedad usando la tecnología blockchain, proporcionando una remuneración justa a los creadores de contenido y evitando los problemas de la piratería en el mundo digital.

Hasta ahora el mayor problema que afronta Blockchain es la dificultad de aplicarlo a la realidad. Respecto a esto, el equipo Noticias Águila con su amplia experiencia tanto en la industria como en el producto será esencial para el funcionamiento del proyecto. El desarrollo de la estructura básica, según el equipo, terminará alrededor del presente mes de febrero y el sistema UpCDN de almacenamiento de manera distribuida de multimedia entrará a prueba en el segundo trimestre de 2018. En el futuro habrá más aplicaciones en la comunidad Noticias Águila. Esperamos a que Noticias Águila cree una ecología totalmente nueva de contenidos.