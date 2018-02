Nintendo confirma que Super Mario vuelve a la plomería

Hace unos meses, Nintendo revelo en su página Web oficial que Super Mario no era un plomero. La 'Gran N' dejó en claro en el perfil del personaje que nunca fue un plomero. Esta 'shockeante' información apareció justo antes del estreno de Super Mario Odyssey, lo que provocó mucha confusión entre los fans.

Al parecer Nintendo se arrepintió o recapacitó pues dio a conocer a través de Super Mario Wiki una actualización de la descripción del perfil de Super Mario. Ahora dice “Su ocupación es plomero. Sin embargo, su actividad no está confinada a esa área”.

Según el portal Universo Nintendo, la compañía está apostando por los jugadores veteranos para mantener su popularidad con Super Mario Odyssey, por lo que decidieron regresarlo a su ya conocido oficio.

Mario Bros ha desempeñado muchos oficios a lo largo de su existencia: corredor de go-karts, golfista, tenista, beisbolista, constructor, doctor, cocinero y muchos más. Sin embargo, el más conocido y apreciado por los fanáticos es el de plomero.

Se ha especulado que este cambio de Nintendo podría tener relación con la película que está cocinando actualmente la compañía japonesa con Illimunation Entretainment, una cinta que refleja a Mario como un plomero, por lo que la lógica indica que su perfil debería mantenerse como tal.

Será en 2020 cuando salgamos de dudas, pues se espera que en aquél año se estrene la película de nuestro querido Mario Bros.

Mario's bio on the japanese Mario website has been updated to clarify that he is, indeed, a plumber https://t.co/eq5fgwhKC1 pic.twitter.com/SIQZfyT88F

— Super Mario Wiki (@SMWikiOfficial) February 9, 2018