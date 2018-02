Filtran el diseño de dos nuevos Nokia

Dos nuevos lanzamientos de Nokia están por llegar de la mano de HMD Global. Se trata de un teléfono de gama baja y otro de gama media, este último será el primero en integrar Android One.

Así lo dio a conocer el famoso informador de tecnología Evan Blass, quien publicó en su cuenta oficial de Twitter los diseños del Nokia 1 y el Nokia 7 Plus.

Nokia 1

Cuenta con un diseño compacto color negro y rojo, integra una pantalla con marco grueso, una RAM que podría rondar 1GB, además de cámara convencional.

Nokia 7 Plus

Este teléfono de gama media integra un lector de huellas y un sistema de cámara dual en la parte trasera.

Este teléfono contará con Android One. y se podrá conseguir en colores negro y blanco, con reflejos color cobre. Se espera que cuente con procesador Snapdragon 660 y 64GB de almacenamiento.

Nokia 7+, with Android One in tow pic.twitter.com/r5sbFUxsyx

— Evan Blass (@evleaks) February 15, 2018