A días del lanzamiento oficial ya sabemos cómo será el Galaxy S9

El próximo 25 de febrero al fin conoceremos el nuevo Galaxy S9 de Samsung y una nueva filtración ha salido a la luz, hasta ahora es la más completa que se ha dado a conocer. El portal WinFuture publicó las fotografías filtradas por el informador de tecnología Evan Blass.

Galaxy S9 y Galaxy S9+ serán muy similares a los modelos de una generación anterior, pero contarán con un diseño trasero distinto.

In case you need large, unmarked versions… pic.twitter.com/d233KC1cI8

— Evan Blass (@evleaks) February 19, 2018