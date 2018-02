Mario Bros vestido de novia y las hilarantes reacciones de Internet

La nueva expansión de Super Mario Odyssey para Nintendo Switch nos mostró a un Mario Bros un poco distinto al que estamos acostumbrados, pues ahora lo podremos ver con un vestido de novia.

Sin embargo, Internet ha respondido con divertidos comentarios e imágenes donde muestra a Luigi reaccionando al 'extraño' vestuario de su compañero de aventuras. Todo sucede en el 'Mundo Globo' de la nueva expansión de Super Mario Odyssey.

Podemos notar que Luigi se encuentra confundido ante la extraña situación:

-Wow, hermano, te vas a casar, ¿Y NO ME DIJISTE?

Algunos incluso aplaudieron la actitud abierta de Luigi:

Luigi tiene reacciones divertidas para todos los vestuarios de Mario:

In the new Mario Odyssey DLC, Luigi has some great reactions to several of the game's outfits pic.twitter.com/hEg444lqCt

— Tristan Cooper (@TristanACooper) February 22, 2018