Músicos se unen para crear tributo rockero a Mario Bros

Uno de los juegos más icónicos en la historia de los videojuegos es Super Mario, una serie de mundos que han disfrutado jugar millones de personas de distintas generaciones alrededor del planeta.

Mario Bros ya tiene más de 30 años de trayectoria en los que ha inspirado toda clase de homenajes realizados por muchísimos artistas a lo largo del tiempo.

Es por ello que un total de 70 músicos se unieron para crear un tributo musical pop-rock de Super Mario en Youtube, en el que abarcan las canciones de todos los títulos de los mundos de Super Mario hasta la fecha. El video que compartieron con el siguiente mensaje:

"Este popurrí es mi máximo homenaje no solo a la primera serie de juegos que he jugado, lo que despertó mi pasión por los juegos y la música, sino también a todos los amigos increíbles y talentosos que he hecho a través de los años que he estado en YouTube.

Muchas gracias por jugar, escuchar y trabajar juntos para hacer hermosos tributos a lo que amamos."

