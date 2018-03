Doodle de Google celebra a Hannah Glasse, la primera 'masterchef' de la historia

Este 28 de marzo se cumplen 310 años del nacimiento de Hannah Glasse, autora del libro The Art of Cookery Made Plain and Easy, uno de los primeros materiales con recetas de la cocina inglesa y el más popular del siglo XVIII. Es por eso que aparece en el Doodle de hoy.

"Nacida en este día en 1708, Glasse fue una cocinera inglesa, pionera y autora del libro de cocina más popular del siglo XVIII, que fue publicado en 1747".

"The Art of Cookery fue uno de los primeros libros de cocina escritos en un estilo simple y coloquial, lo que significaba que cualquier hablante de inglés y lector, independientemente de su clase, podría aprender a cocinar", destaca Google. Era un material popular, no solo porque era fácil de leer, sino también por su alcance masivo. Incluía 972 recetas, que abarcaban desde budines y sopas, hasta qué servir en la Cuaresma y cómo preparar comida para los enfermos.

Lo que vemos en el Doodle de Hannah Glasse

El Doodle de hoy cuenta con Glasse batiendo un montón de pudines clásicos de Yorkshire. Su receta para el pudín de Yorkshire, entre muchos otros, es una de las primeras publicaciones conocidas.

Este Doodle fue creado por el ilustrador Matthew Cruickshank y está disponible en México, Estados Unidos, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Australia, Suecia y Reino Unido; entre otros países.

