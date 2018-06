Conoce el balón con el que se jugarán los octavos del Mundial

Las eliminatorias directas del Mundial de Rusia 2018 se disputarán con un balón distinto al que se ha jugado la fase de grupos.

Según ha desvelado la FIFA, a partir de los octavos de final, que comenzarán el próximo 30 de junio, los partidos se jugarán con el Telstar Mechta con un nuevo diseño, en el que destaca el color rojo, el del país anfitrión, y el espíritu del calor y la emoción del fútbol.

El nombre significa 'sueños' o 'ambiciones' en ruso y homenajea a las aspiraciones de futbolistas y aficionados y el color rojo simboliza además el escenario cada vez más caliente.

El esférico de Adidas está elaborado con los mismos elementos de diseño que el Telstar 18, el balón empleado en la fase de grupos, pero adaptado a esa intensidad creciente que existe en las rondas eliminatorias.

#Telstar18 Mechta, the official matchball for the knockout stage.@adidasfootball #WorldCup #HereToCreate pic.twitter.com/5Q8aQ1Wojg

— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) June 26, 2018