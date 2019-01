Reconocimiento facial, ¿el lado más peligroso del #10YearsChallenge?

El primer reto viral del año, llamado #10YearsChallenge, ha sido un éxito durante esta semana. Celebridades, políticos y millones de usuarios han compartido fotos de cómo se veían en 2009 y en la actualidad, algo que expertos en tecnología advierten puede ser usado para obtener información para entrenar tecnologías de reconocimiento facial.

"Yo, hace 10 años: probablemente habría jugado con el meme de cómo envejecí y lo hubiera publicado en Instagram y en Facebook. Yo, ahora: pondero cómo todos datos podrían ser extraídos para entrenar algoritmos de reconocimiento facial [especializados] en progresión y reconocimiento de la edad", publicó Kate O'Neill, especialista en tecnología, en su cuenta de Twitter, iniciando el debate.

O'Neill extendió sus pensamientos en un artículo para el sitio Wired, en el que detalla que, aunque jamás tuvo la intención de sonar "catastrófica", sabe que "el escenario del reconocimiento facial es muy plausible y es una tendencia de la que la gente debe tener conocimiento".

A la idea de Kate se sumó el profesor Greg Britton, de la Universidad Johns Hopkins, quien publicó: "¿Alguien ha considerado que el challenge "¿qué tanto te ha golpeado el envejecimiento?" es una manera de refinar la tecnología de reconocimiento facial? ¡Qué mejor manera de hacer que la gente ofrezca toneladas de información comparativa".

Has anyone considered that Facebook's “How Hard Did Aging Hit You” Challenge is just a way to refine facial recognition technology? What better way to get people to offer up a ton of comparative visual data?

