VIDEO: Enjambre de abejas invade estadio de la MLB

¡Vaya momento el que vivió el Great American Ball Park! Pues el estadio de los Cincinnati Reds fue invadido por un enjambre de abejas, el cual atrasó el partido ante los San Francisco Giants de la MLB.

Todo se encontraba listo para el partido, pero no contaron con el enjambre de abejas que apareció, y por el cual los jugadores tuvieron que salir de la cancha, en su mayoría con completa normalidad.

That stings! Not just the Giants 12-4 loss to the Reds, but all the bees! The game briefly delayed today 'cuz of a swarm of bees buzzing around home plate at Great American Ball Park in Cincinnati. @nbcbayarea https://t.co/F2QSVrokq7 pic.twitter.com/Ih1dShLnr5

— Janelle Wang (@janellewang) May 7, 2019