Euforia, nervios y diversión en el IGN Tournament

Gritos de emoción, nervios de acero, decepción por las derrotas, euforia por los triunfos y sobre todo, mucha diversión es lo que se vivió minuto a minuto en el IGN Tournament, donde más de 700 gamers buscan quedarse con la corona definitiva en Apex Legends y sobre todo, con los 36,000 MXN que habrá para el vencedor.

El primer torneo de IGN Latinoamérica comenzó desde las 3:30 de la tarde en las cuatro diferentes sedes de Arena en la Ciudad de México: Antara, Santa Fe, Artz Pedregal y Mundo E. Los entusiastas jóvenes participantes comenzaron a llegar antes de la primera cita -en equipos o sólos- con el ánimo por las nubes y confiando en su talento.

Foto: Publimetro

Al momento de registrarse, cada uno de los 700 jugadores recibió un kit de bienvenida que estaba formado por una bolsa, termo y camisa de IGN Tournament, más un pastelito Gansito y unas galletas Sponch. Tras el registro, muchos de ellos decidieron inmortalizar su participación en el torneo con fotos, videos y hasta transmisiones en vivo con sus seguidores.

Entre los participantes en Artz Pedregal se encuentra el equipo representante de Timber Esports, dedicados a los battle royale y formado por tres jóvenes especialistas en Apex Legends. Ellos salieron victoriosos en la primera ronda del Torneo y van a la cabeza con 20 kills y 119 puntos.

Algunos otros jugadores llegaron solos, pero con la esperanza de encontrar un equipo para compartir la intensa jornada que se vive en las distintas sedes de Arena. Si un jugador llega solo, se agrupa con otros gamers sin equipo, y quien sabe, quizá la química aparezca en alguna de estas asociaciones improvisadas y sean capaces de sorprender a más de uno.

La mayoría de los participantes son varones, pero entre todos los gamers de Artz se encuentra una mujer, Paulina Ramírez, de 29 años, originaria de la Ciudad de México e integrante del equipo “Los Ositos”, que aunque tienen un nombre muy tierno, están en el Torneo dispuestos a arrasar.

“Cada uno tiene sus funciones en el equipo y yo soy la persona que los cubre de los que les están disparando de lejos. Las mujeres no somos malas jugando, sólo necesitamos a alguien que nos guíe. Yo no soy estratégica, así que necesito que me guíen. Yo voy directo a los golpes”, comentó la joven.

Foto: Publimetro

Los jugadores tuvieron la oportunidad de escoger jugar en PC o en consolas, Xbox One y PlayStation 4, pero sin importar la plataforma, los gritos de los participantes inundaron todos los rincones de Arena Artz Pedregal, pues aunque usaban headsets, el tono de su voz era alto por la adrenalina del momento.

“Tengo alguien atrás”, “¡No lo vi”, y “¡Está allá!” son algunas de las frases más repetidas durante el IGN Tournament, mientras los diferentes equipos buscan coronarse campeones de Apex Legends.

El ambiente que se vive en cada una de las sedes es espectacular, pero si no pudiste asistir al torneo, no te preocupes, acá puedes seguir nuestra transmisión: