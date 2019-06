VIDEO: El momento de la grave lesión de Kevin Durant

Los Golden State Warriors lograron la hazaña y vencieron 106-105 a Toronto Raptors, aunque fue un triunfo amargo, luego de la grave lesión que sufrió Kevin Durant, la cual lo llevó a abandonar el segundo cuarto. En los 12 minutos que estuvo en pista anotó 11 puntos y consiguió dos rebotes.

Te puede interesar: Mujer que acusa a Neymar de violación, pierde a su tercer abogado

Durant no jugaba desde las semifinales de la Conferencia Oeste frente a Houston, y su regreso no fue lo esperado, pues en una jugada su pierna derecha fue la afectada, saliendo de la cancha cojeando y con su rostro devastador.

Ojo con la imagen en close up. Según algunos expertos en la materia, este pudo ser el momento en que Kevin Durant se rompe. Literalmente se ve algo reventando. pic.twitter.com/pxrAD2sgXC — Pedro Domínguez (@pedrodomg) June 11, 2019

Posteriormente, el presidente de operaciones de Warriors, Bob Myers, informó que Kevin Durant sufrió lesión en el tendón de Aquiles de su pie derecho, el cual lo podría dejar fuera hasta 12 meses.

Por su parte, el jugador publicó un mensaje mediante su cuenta de Instagram, lamentando lo sucedido, pero confiando en que su equipo logrará refrendar el título. "Va a ser impresionante el ruido que va hacer la 'Dub nation' en el sexto partido. Me duele el alma, no lo puedo negar, pero ver a mis hermanos ganar el partido fue como tomar un tequila, me dio una nueva vida, jajaja", escribió.

TE RECOMENDAMOS