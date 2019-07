Televisa transforma la casa de Big Brother en la nueva casa del gaming

El día de hoy se realizó en Televisa Santa Fe (la antigua casa de Big Brother) el lanzamiento de un nuevo canal de televisión que llevará el nombre de BitMe, se trata del primer canal de televisión de paga de habla hispana en América Latina que se especializa en videojuegos, tecnología, eSports, animé y cultura geek. El contenido que ofrecerá estará dirigido específicamente a hombres y mujeres amantes de los juegos de video y animación japonesa.

BitMe presentará los adelantos exclusivos de la industria de los videojuegos, incluyendo dentro de su programación mensualmente hasta 80 horas de producciones propias, 40 en vivo y 40 grabadas, las cuales se conformarán por la siguiente programación original:

WTF (Web Tech Futuro). Programa relacionado a la web, tenología y futuro del mundo geek, conducido por Dany Kino, Julián Huergo y Ricardo Baranda.

Arte Geek. El análisis del mundo y la cultura geek, desde cómics, animés, mangas, novelas gráficas, historias complejas. Será conducido por Brigitte Gray, Ale Delint, Talia Eisset.

Zero Control. Un noticiero con la información más reciente del universo gamer. Con la conducción de Javier Rodríguez, Silvia Gómez y Densho.

Shesports. Donde se destacará el importante rol femenino y su crecimiento en la industria de los videojuegos y el universo geek. Con contenidos frescos y poderosos, conducido por Dany Kino, Silvia Gómez, Ale Delint y Talia Eisset.

Reto Game. Será el espacio donde se analizarán los títulos que revolucionaron la industria y que se convirtieron en clásicos de su género, además presentará gamemplay clásicos. Conducido por Gus Rodríguez.

New Challenger. Presenta contenido que pone a prueba los conocimientos y habilidades de los gamers mexicanos con preguntas de temas generales y música relacionada a los videojuegos. Conducido por Ricardo Baranda y Bety Villalpando.

Agarra el Control. Donde presentarán a famosos como parte de una noche de videojuegos entre amigos. Así se desarrollará una entretenida charla y además se desafiará a los invitados para saber qué tan buenos son con los controles. Conducido por Julián Huergo y Ricardo Baranda.

Tester. Presenta gameplay de nuevos títulos que son motivo de un review. Además se analizarán videojuegos con una visión entretenida. Conducido por Densho y Claudio Quiróz.

Campo de Batalla. En alianza con los MOBA'S (multiplayer on line battle arenas) y sus torneos. Presentará gamers que demuestran ventajas y desventajas de los distintos títulos en el mercado. Presentado por Claudio Quiroz, "Skyshock" y Xavi Becker.

Trigger and Fire. Debates sobre temas actuales en el mundo de los videojuegos y la tecnología, conducido por Javier Rodríguez y Dany Kino.

Debates sobre temas actuales en el mundo de los videojuegos y la tecnología, conducido por Javier Rodríguez y Dany Kino. GameVolution. Muestra la evolución del mundo de los videojuegos y analizará los títulos más importantes de la historia en la industria. Conducido por Gus Rodríguez y Densho.

Por si todo este nuevo contenido fuera poco, además podrás disfrutar de 40 horas al mes de las producciones más importantes del género ánime, donde encontrarás títulos como Mazinger Z, Caballeros del Zodiaco, Strike the Blood y Tales of Zatiria The X.

Bit Me estará disponible en paquetes básicos de Izzi (canal 317), Total Play (canal 326), Sky (canal 1210) y otros sistemas de paga en México y todo América Latina.

