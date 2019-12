Motorola One Hyper llega con cámara pop-up a México

¡Ahora sí! Motorola completa el año con una variedad de smartphones que tiene de todo para todo el mundo, y es que la línea One se ha diversificado para cumplir con las necesidades específicas de los usuarios, desde los que gustan de la aventura con Motorola One Action, los que desean gran calidad de fotografía panorámica con Motorola One Zoom (por mencionar algunos) hasta aquellos que desean tomar selfies perfectas con el nuevo Motorola One Hyper.

Motorola one hyper, es una nueva a puesta de la marca que cuenta con un sistema de cámara de última generación –una cámara principal de 64 megapíxeles de ultra-alta resolución y una cámara frontal pop-up de 32 megapíxeles–, además una increíble pantalla Full HD+ de 6,5″ de borde a borde y un sistema de carga sorprendentemente potente.

Llega la 'hipercarga' a Motorola, una nueva era en carga de baterías: la potencia suficiente para el día en apenas 10 minutos



El nuevo Motorola One Hyper es compatible con la tecnología de "hipercarga" (Hyper Charging) de 45 W –tecnología líder en la industria–, una nueva solución de carga avanzada que ofrece hasta 12 horas de potencia en 10 minutos, además carga la batería hasta un 75% en apenas 30 minutos.

Doble cámara de ultra-alta resolución y Night Vision

Este dispositivo cuenta con cámaras de ultra-alta resolución, equipadas con la tecnología Night Vision –tanto la cámara posterior de 64 MP como la frontal de 32 MP.

La cámara frontal pop-up de 32 MP se oculta dentro de la pantalla, cuenta con tecnología Quad Pixel, que cuadruplica la sensibilidad a la luz. Además su mecanismo de protección contra caídas hace que automáticamente se repliegue ante una caída repentina o cuando el teléfono se da vuelta.

El juego de cámaras también tiene un lente de ángulo ultra-amplio de 118° para tomar panorámicas completas con hasta cuatro veces más de captura por cuadro.

Especificaciones técnicas

Pantalla: 6.5″ Full HD+

Procesador: Snapdragon™ 675

Batería: 4,000 mAh (compatible con hipercarga)

Cámaras: Principal 64MP, Frontal (Pop-Up) 32MP

Almacenamiento: 128 GB

RAM: 4GB

Colores: Azul y Violeta

Disponibilidad y precio

El nuevo motorola one hyper ya se encuentra disponible en Estados Unidos, América Latina y algunos países de Europa y del Medio Oriente. En México estará a la venta en los próximos días a partir de $8,999.00 a través de las principales cadenas y operadores del país, www.motorola.com.mx, las tiendas oficiales en línea y los motorola store de todo México.