Todo lo que sabemos de la nueva PlayStation

Es oficial. PlayStation 5 será lanzado al mercado a finales de 2020 y los gamers no pueden esperar para tenerla en sus manos. Las constantes filtraciones de detalles y diseños develan la ansiedad de los consumidores por saber más sobre la nueva consola de Sony que promete representar a la alta tecnología.

La compañía japonesa tiene rato trabajando en este proyecto, algunas especificaciones ya se habían publicado a través de sus creadores Mark Cerny y Jim Ryan, pero no fue sino hasta octubre cuando realizaron una presentación exclusiva para revelar los detalles de lo que sería la nueva versión de la popular 'Play'.

Desde que inició el año hasta la última especulación sobre su aspecto, esto es todo lo que conocemos, según reseñó As:

También sobre el audio, Cerny dijo a Wired en abril: "Con la próxima consola, el sueño es poder mostrar cuán radicalmente diferente puede ser la experiencia de audio cuando le aplicamos una cantidad significativa de potencia al 'hardware".

Aunque su aspecto no ha sido revelado oficialmente, recientes "leaks" nos ayudan a hacernos una idea. Luego de que se difundiera en la red un par de patentes del kit de desarrollo, ahora hay imágenes del prototipo circulando en redes sociales.

Esta es rectangular y lo más resaltante es una depresión con forma de "V" que lleva en el centro. Los usuarios presumen que la V equivale a 5 en números romanos.

El sitio web LetsGoDigital creó algunas ilustraciones en 3D de la información "esparcida" en agosto que han resurgido nuevamente con las fotos "reales" de la videoconsola.

El editor senior de The Verge afirmó en Twitter que la foto correspondía a los kits de prueba reales. Además, indicó que la forma que tiene permite el apilamiento cuando se ejecutan múltiples pruebas de estrés y ayuda al enfriamiento.

yes, this is the PlayStation 5 devkit. The reason it's large and v-shaped is to make them more easily stackable for devs who are running multiple stress tests. The cooling is optimized to push air out of the sides and center https://t.co/pc3wJw2A6v

— Tom Warren (@tomwarren) November 30, 2019