Google Maps: Ahora se podrá observar si un negocio está "temporalmente cerrado"

Google apuesta a continuar ayudando a las personas con la crisis mundial, producto del Coronavirus (COVID-19), y ejemplo de ello son los funciones que ha adoptado Google Maps últimamente.

Primero la aplicación de ubicación de lugares, habilitó una mapa que muestra los casos confirmados con el virus en cada país. Todo en tiempo real.

Ahora puso a disposición una opción que le permitirá al usuario ver si un negocio está abierto o cerrado temporalmente, dado las circunstancias que ha obligado a gobierno a tomar medidas de prevención de contacto social en muchos lugares.

Mapa interactivo muestra los casos confirmados de Coronavirus La herramienta se actualiza en tiempo real y permite observar el número de casos en todos los países.

¿Está disponible en México?

Por ahora no, dado que la función está en fase de prueba en Estados Unidos, así lo dio a conocer el CEO de Google, Sundar Pinchai quien explicó en su blog cuáles son las acciones que está tomando la empresa tecnológica para enfrentar la emergencia sanitaria que vive el mundo.

"También seguimos ayudando a las personas a encontrar información oportuna y útil a través de nuestros productos, incluidos Búsqueda, Mapas y YouTube. En este momento, en la página principal de Google, estamos promoviendo la campaña " Do the Five " para crear conciencia sobre las medidas simples que las personas pueden tomar para frenar la propagación de la enfermedad, según la OMS", dice en su texto donde anuncia las acciones en las que Google forma parte.