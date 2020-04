Facebook lanzará nueva reacción ante pandemia del coronavirus

El mundo virtual ha sido vital durante la emergencia sanitaria, pues ha tomado gran protagonismo para que miles de empresas alrededor del mundo sigan realizando su trabajo a distancia o bien, para que las escuelas mantengan su plan de trabajo a través de clases online.

Las redes sociales no se han quedado atrás, millones de usuarios las han usado con mayor frecuencia, ya que a través de ellas se mantienen comunicados con sus familiares y amigos, razón por la que Facebook lanzará una nueva reacción, con el fin de apoyar virtualmente a las personas en este complicado momento a nivel global.

"Me importa" será la nueva reacción que dicha red social tendrá a partir de la próxima semana a nivel mundial, y será un emoticón abrazando un corazón el representativo de ésta, la cual se añadirá a las seis reacciones ya conocidas en Facebook, además de que podrá ser utilizada en publicaciones, comentarios, imágenes, videos u otro contenido en la aplicación.

"Estamos lanzando nuevas reacciones de atención en la App de Facebook y Messenger como una forma para que las personas compartan su apoyo entre ellas durante este tiempo sin precedentes", mencionó en Twitter Alexandro Voica, gerente de comunicaciones tecnológicas EMEA en Facebook.

We’re launching new Care reactions on @facebookapp and @Messenger as a way for people to share their support with one another during this unprecedented time.

We hope these reactions give people additional ways to show their support during the #COVID19 crisis. pic.twitter.com/HunGyK8KQw

— Alexandru Voica (@alexvoica) April 17, 2020