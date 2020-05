Habilita Twitter nuevo emoji de agradecimiento a profesionales de la salud

Las redes sociales continúan trabajando día a día para mantener a los usuarios conectados, combatir las 'Fake News' que diariamente rondan los perfiles de millones de personas, pero sobre todo para concientizar sobre la importancia de quedarse en casa.

Redes como Facebook con la nueva reacción de 'me importa' e Instagram con los stickers de 'Me quedo en casa', ayudan a los usuarios a expresar su sentir frente a la situación tan complicada que se vive en el mundo y también ¿por qué no? ayudan a esparcir buena vibra en las interacciones.

Tomando en cuenta esto, Twitter hizo lo propio y lanzó un nuevo emoji que aparece cuando escribimos los hashtags #thankful y #gratitude (en varios idiomas), el emoji de dos manos formando un corazón, tiene la intención de expresar el agradecimiento con todas aquellas personas que forman parte del personal de salud y que lucha diariamente contra el Covid-19 desde sus trincheras.

La red social señaló que desde marzo, alrededor de 250 millones de tweets se han lanzado con las palabras 'gracias' y 'gratitud', razón por la que estas palabras fueron las elegidas para crear este nuevo emoji.

Since March 15, there have been over 250 million Tweets worldwide expressing gratitude and thanks — a 26% increase from February’s average. pic.twitter.com/zUaHzcjz2R

— Twitter Data (@TwitterData) May 12, 2020