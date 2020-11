Mexicanos despiden a Best Buy con oleada de memes

Best Buy anunció este martes que cerrará sus 41 sucursales en México a partir del 31 de diciembre, con lo que dice adiós a nuestro país tras 13 años de ser un referente en tecnología.

La empresa aseguró que respaldará a todos sus empleados, brindándoles talleres para ayudarlos en la búsqueda de empleo, creación de currículums y simulaciones de entrevistas de trabajo, además de que todos contarán con la extensión del seguro de vida que ofrece la empresa, hasta 2021 y se extenderá el seguro de gastos médicos mayores por el mismo periodo de tiempo.

Pero en vez de lamentarse, los usuarios de redes sociales decidieron despedir a la famosa tienda con una oleada de memes.

A partir del próximo 31 de diciembre, Best Buy comenzará a cerrar cada una de sus sucursales de forma ordenada, presuntamente como medida por los efectos de la crisis derivada de la pandemia del Covid-19

Sin embargo, en twitter se volvió tendencia Amazon, pues los internautas aseguran que Best Buy tenía precios más elevados, menos facilidades de pago y peores condiciones de envío.

Para los usuarios la empresa no se va por la pandemia del Covid-19, sino por la competencia que ha significado desde hace varios años el gigante de las ventas online.

Incluso hicieron mofa de que las tiendas de Best Buy solo servían para ir a ver físicamente lo que después se compraría en Amazon.

Me acuerdo cuando compré mi lap en Best buy y contraté seguro contra robo, me la robaron unos meses después pero no me valieron el seguro porque no fue con violencia 🤡 pic.twitter.com/DO2AxwYwJX

— Nallely Vázquez (@nallevazquez) November 24, 2020