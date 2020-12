Jesús Mejía: “La gente siempre va a tener más con nuestros smartphones”

Platícanos un poco de Oneplus para saber más acerca de esta nueva marca en México

—La marca inicia en 2013, es joven y surge gracias a la comunidad web y parte de su identificación es que todos los dispositivos que lanzamos desde 2013 ha sido pensando en los usuarios. Lo primero que hicimos fue analizar toda la experiencia que habían tenido previamente con cualquier otro teléfono Android, sistema operativo, la cámara y preguntamos qué les había gustado y lo que no. Toda esta información que recolectamos de la comunidad nos permitió crear estos equipos que hemos lanzado a lo largo de estos años. La comunidad es muy importante y, a la fecha, hemos lanzado 13 dispositivos a nivel global, ocupamos el quinto lugar como marca premium de smartphones y esto nos ha permitido crecer enormemente. En México ya hay varias personas que nos conocen porque nuestros equipos ofrecen características únicas de software, rendimiento, personalización y porque están pensados en cubrir las necesidades de hoy y de futuro. A nivel global tenemos un laboratorio de pruebas, hacemos grupos de discusión, foros y se invita a desarrolladores a que prueben los equipos y nos pasen su feedback para poder implementar las mejoras e ir creciendo. En los estudios que hemos hecho encontramos que los usuarios lo primero que buscan en un equipo, como características principales, son: la pantalla, las cámaras, el procesador y el diseño, o sea, estos son los pilares que buscan. También tomamos en cuenta la durabilidad a largo plazo, esto quiere decir que el software siempre se mantendrá actualizado y que no se quede rezagado como pasa con algunas terminales.

¡De no creerse! Smartphones con cinco años de garantía

¿Qué significa para la marca ser un dispositivo premium?

—Cuando pensamos en equipos premium, nos viene a la mente que es algo que cuesta arriba de 20 mil pesos y esto no tiene qué ver con el precio, sino más bien con las características que incorpora para que tenga prestaciones de un teléfono premium. En nuestra llegada a México presentamos tres dispositivos que van dirigidos a un segmento de la población que es similar al que busca mejores prestaciones en cámara, procesador y diseño, uno de ellos es el Nord el N10 y el N100. En el caso del primero es gama media alta, de entrada se encuentra la parte de la personalización y nuestro sistema operativo llamado OxygenOS, cambian los iconos, los botones, los gestos y esto ofrece una experiencia distinta a la que se tiene con un teléfono Android. La forma como muestra la información se puede configurar, al igual que los gráficos y la pantalla. Incluso trae funciones para la gente que le gusta el gaming. Son diferentes aspectos que cuando la gente lo prueba, lo ve y lo siente encuentra estas prestaciones. En cuanto al diseño, tiene un gorilla glass en la parte trasera y esto lo hace muy resistente al igual que la parte frontal. La parte lateral cuenta con metal. Este teléfono es una versión diseñada para la gente que no quiere gastar tanto dinero en un teléfono, pero desea tener la similitud o el acercamiento a las características de un premium. Hemos crecido como marca y hoy en día tenemos una presencia importante a nivel global pues competimos en Asia, Europa y Estados Unidos.

Toma esto en cuenta Si vas a pedir un Uber

México es un mercado muy competido ¿qué ofrecen de diferente versus otras marcas que ya están muy posicionadas en el gusto del consumidor?

—De entrada, nuestro sistema operativo llamado OxygenOS, porque permite una capa de personalización muy interesante que le proporciona otra experiencia al usuario así como la configuración del equipo y esto lo dice la misma comunidad que los ha probado. También la actualización de software y hardware nos hace diferentes pues con otros equipos a lo mejor no se actualizan, si no son de gama premium, y con nuestros equipos se garantizan estas actualizaciones, además de la de seguridad, para que siempre se mantenga funcional como desde que se compró. Nosotros no vendemos teléfonos vendemos una experiencia y nos interesa que el usuario tenga tecnología preparada para el futuro. A todo esto se suma las características que incorporamos en nuestros equipos y que ya mencioné anteriormente. Con cada nuevo teléfono vamos innovando y sacando nuevas actualizaciones.

¿Pensando en la cena de Navidad? Toma en cuenta estos consejos

¿Qué estrategia planean llevar a cabo para posicionarse en el mercado?

Jesús Mejía, Gerente de Comunicación Corporativa de Oneplus México. / Cortesía Oneplus México

—Estamos trabajando en generar comunidad en México, en los grupos de Facebook ya se pueden encontrar algunos grupos de la comunidad Oneplus en el que los usuarios pueden acercarse y aprender a usar su equipo para sacarles todo el potencial que tienen. Una terminal como la de nosotros puede ayudar al usuario a tener videollamdas o hacer sus tareas y más en este tiempo que estamos en cuarentena porque cuenta con las cámaras y herramientas que te ayudan a trabajar de manera remota. Nuestra estrategia se basa en crear comunidad en México para poder hacerles llegar toda la información referente a nuestros equipos. También hemos invitado a desarrolladores para que hagan cosas para la marca y que puedan meter ideas inteligentes para mejorar todos nuestros dispositivos y así tener innovación. Lo que realmente estamos haciendo es una escucha activa del consumidor para dotarlo de toda la información que necesita y cuando tenga el teléfono en sus manos la experiencia sea lo más óptima posible. Confiamos en que en el mercado mexicano, vamos a crecer gradualmente a corto plazo para posicionarnos dentro de las marcas preferidas en México, así como lo hemos logrado a nivel global, como en el caso de la India en el que Oneplus es el más vendido y este país guarda varias similitudes con el nuestro. También queremos hablarle a aquel que no nos conoce y por eso la llegada de estos tres equipos para que el usuario tenga acceso a ellos y vea los beneficios porque también incorporamos tecnología de punta, por ejemplo, en los teléfonos N10 y N100, estamos hablando de equipos de 8 mil 999 pesos para el primero y 4 mil 999 pesos en el segundo donde ya incorporamos tecnología 5G que eso es vital para el próximo año.

El equipo Nord es un teléfono de gama media con características premium. / Cortesía Oneplus

El slogan “Nunca te conformes” ¿Cómo lo aplica la marca en la creación de sus productos?

—Para la marca significa compartir, de que las cosas buenas se comparten, en este caso, con este eslogan es justamente cómo le decimos a la gente que siempre va a esperar más de nuestros equipos, como estos que estamos lanzando en esta primera etapa, están pensados en darle lo mejor en el corto plazo y hacia futuro. El no conformarnos es siempre llevar la tecnología y prestaciones al siguiente nivel.

¿Dónde se pueden conseguir estos dispositivos?

—Por el momento estamos con retailers como Amazon, Coppel y Sears, aunque muy seguramente a lo largo del siguiente año estaremos ampliando los canales de distribución