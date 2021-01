Cómo te afectan las nuevas condiciones de WhatsApp y a qué mensajería te puedes cambiar

A partir del 8 de febrero entran en vigor las nuevas condiciones del servicio de mensajería de WhatsApp. Por lo tanto, los usuarios que deseen continuar usando esta aplicación, tendrán que aceptar dichos términos.

Y es que WhatsApp se ha convertido en una plataforma para la comunicación profesional y personal, sobre todo en esta época de pandemia en la que vio incrementada su uso en un 40%, pero la aparición de estas nuevas políticas generó cierta confusión entre los usuarios que se preguntan cómo les afectará y si es mejor cambiarse a otra aplicación de mensajería.

¿Vives en la alcaldía Cuauhtémoc?: Conoce la campaña "Todos Unidos contra el Covid"

De qué trata las nuevas condiciones de uso

Las nuevas políticas se centran en gran medida en cómo WhatsApp recopilará y procesará los datos de los usuarios.

De acuerdo con un comunicado oficial la compañía: “La actualización no cambia las prácticas de intercambio de datos de WhatsApp con Facebook y no afecta la forma en que las personas se comunican en privado con amigos o familiares en cualquier parte del mundo. WhatsApp sigue totalmente comprometido con la protección de la privacidad de las personas. Nos estamos comunicando directamente con los usuarios a través de WhatsApp acerca de estos cambios, para que tengan tiempo de revisar las nuevas políticas durante el próximo mes”.

Sin embargo, los expertos aseguran que los datos personales ahora tendrán una mayor exposición.

"Las políticas van de la mano con la lupa que han puesto diferentes gobiernos y comisiones ante las acusaciones del manejo de datos. Lo que esta ocurriendo es que este mensaje de nueva polítca que está llegando a los usuarios, es un espejo de los términos y condiciones que vemos en Facebook e Instagram. Ahora Facebook va a conocer más de tu dispositivo, qué teléfono usas, su costo, puede crear un perfil del usuario, saber cuál es tu ubicación, ver tu fotografía, tu lista de contactos, estado, cuando lo usas y no, sólo guardará en sus servidores información sobre mensaje no enviados. Estos contenidos privados se compartirán con otros terceros para el análisis de un perfil de usuario que permita una mayor comercialización de los productos y al mismo tiempo, alimentar este algoritmo que permite una mayor estancia en los servicios en las plataformas”, afirmó Wikichava, periodista especializado en tecnología.

¿Compartirás tus datos con empresas?

Con respecto a la mensajería comercial, WhatsApp señala: "no exigimos a los usuarios que compartan dichos datos. Todos los usuarios serán notificados dentro del chat si el negocio con el que están hablando ha optado por usar Facebook para administrar y almacenar sus mensajes de WhatsApp. Este es un servicio opcional que ofrecemos. Las personas no tienen que enviar mensajes ni interactuar con las empresas en WhatsApp si deciden no hacerlo. Como siempre ha sido el caso, los usuarios tienen el control de con quién chatean y aún pueden bloquear fácilmente una empresa en WhatsApp si así lo desean".

Cómo eliminar el olor a tabaco: Aquí te damos unos tips muy sencillos

¿Me cambio a otra app de mensajería?

Tanta incertidumbre provocó que muchos usuarios piensen en migrar a otras aplicaciones de mensajería.

“Es una oportunidad para levantar la voz como usuario. Muchas personas ya están cambiando a Signal y a Telegram porque sus términos y condiciones son diferentes, aunque nada nos garantiza que estén haciendo lo mismo. Considero que es algo bueno cambiarse en estos momentos de mensajería porque eso le hace saber a Facebook que sus prácticas no nos gustan como usuarios”, aseguró Rolando Neri, gamers de juegos de pelea .

Pero si deseas cambiar de mensajería, Wikichava recomienda que cuando dejes Whats App no basta con desinstalar la app, sino eliminar tu cuenta para que se borre el registro.

“Las plataformas tienen un costo porque sean gratuitas, hay un frase que dice cuando tú no pagas por el producto, tú eres el producto. Y eso ejemplifica lo que está pasando. Además, recuerda hacer un traslado de las conversaciones importantes para otra plataforma y minimizar el uso de WhatsApp para temas laborales, generar un ecosistema que te permita utilizar apps como Signal o Telegrama para platicas más privadas con tu familia o personas cercanas y utilizar WhatsApp, sólo como una figura más pública de las conversaciones”, concluyó el especialista en tecnología.

Telegram, una de las alternativas a WhatsApp. / Dreamstime

A qué mensajería cambiarte:

Telegram. Es la app que puede hacerle competencia a WhatsApp, tiene cerca de 400 millones de usuarios. Cuenta con un mejor uso de datos y a diferencia de Whatsapp tiene una servicio que te avisa cuando una persona acaba de registrarse si está en tu lista de contactos.

Signal. Plataforma de mensajería cuya principal política es que no recolecta información de los usuarios, aunque sí de tu teléfono.

Line. Se utiliza principalmente en China y su principal atractivo son las llamadas de voz gratuitas.

Algunas de la informaciones que compartes con Facebook:

• Número de teléfono y otra información proporcionada en el registro (como el nombre)

• Información sobre el teléfono, incluida la marca, el modelo y la empresa de telefonía móvil

• Dirección IP, que indica la ubicación de la conexión a internet

• Cualquier pago y transacción financiera realizada a través de WhatsApp

Algo más de las nuevas condiciones

• WhatsApp no tendrá banners publicitarios; pero podrás recibir ofertas comerciales de los futuros perfiles comerciales.

• Las llamadas de WhatsApp no ofrecerán servicios de emergencia.

• La edad de uso se reduce desde los 16 años a los 13 años. Dependiendo de las leyes del país.

• No usar una cuenta de WhatsApp en más de un dispositivo.

• Prohibido el uso de VPN, proxy o cambios de IP para ocultar la identidad.

• Acceso al resto de tus contactos.

• iCloud podría añadirse a Google Drive como opción para las copias de seguridad en iPhone.

• Cualquier servicio de WhatsApp, Facebook o empresas del grupo podrá promocionarse en WhatsApp.

• Tendrá la opción de pedirle a WhatsApp que elimine una foto, estado o mensaje por infracción de copyright.