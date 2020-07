Termómetros infrarrojos no matan las neuronas ni dañan ojos

Por Syndy García

Es falso que los termómetros infrarrojos utilizados para medir la temperatura en entradas de tiendas o centros de trabajo causen daños en neuronas y ojos como se dice en redes sociales.

A Verificado llegó un video en WhatsApp donde un supuesto doctor dice que las “pistolas” para medir temperatura y detectar fiebre, uno de los síntomas de la COVID-19, dañan el cerebro.

El mismo video, donde se pide a las personas no dejarse tomar la temperatura en la cabeza, circula también en Facebook y Twitter, además cuenta con más de 27,800 reproducciones en Youtube.

“Todas las personas que están en los supermercados y en las tiendas, no les dan información de lo que hace esa pistolita. No se siente, como cuando vas con el médico y te hacen unos rayos X, no se siente, pero se está almacenando.

“Ahora, yo me pregunto, cuántas veces en la semana vas al súper y te están radiando precisamente en la cabeza, te están matando. Hoy te matan 1,000 neuronas, mañana otras mil, pasado mañana otras 1,000 y eso a la larga trae un sin número de alteraciones en tu sistema nervioso central que controla tus automatismos, y nunca vas a saber que fue con esa lamparita”, se refiere en el video que circula con información falsa.

Dentro del video se expone que las autoridades sanitarias “no les conviene que esto se sepa”.

Termómetro infrarrojo no mata las neuronas

El uso del termómetro infrarrojo es uno de los métodos que se utilizan para medir la temperatura corporal y detectar uno de los principales síntomas del nuevo coronavirus, la fiebre.

Al ser una nueva herramienta casi indispensable en centros de trabajo y espacios como el supermercado, se ha detectado información incorrecta sobre los efectos, entre ellos, el video que afirma que se daña las neuronas con su uso, lo cual es falso.

De acuerdo con información de Bolivia Verifica, el ingeniero en Sistemas Electrónicos, Carlos Torrez, aseguró que los termómetros que utilizan rayos infrarrojos para medir la temperatura son inofensivos para la población (1).

“El cuerpo emite calor mediante distintos tipos de ondas infrarrojas, estos termómetros funcionan con un sensor de luz infrarroja que mide esas ondas y las convierte en datos de temperatura. La potencia de esa luz roja es muy baja y no causa daños a la piel, tampoco emite radiación similar a los rayos x, ni mata neuronas, esas son exageraciones”, refirió a Bolivia Verifica el especialista.

En entrevista para AFP Factual, Federico Preve, quien es médico neurólogo y miembro del comité ejecutivo del Sindicato Médico del Uruguay, no se cuenta hasta el momento con alguna investigación que indique en la recepción de infrarrojos genere daños neurológicos (2).

“Hasta donde tengo conocimiento, no hay ninguna investigación que demuestre que este tipo de dispositivos de recepción de infrarrojos genere daños ni neurológicos ni en ningún otro tejido del cuerpo humano”, destacó a AFP Factual.

Ante la ola de desinformación, empresas como Ternium en Monterrey, presentaron información de cómo funcionan los termómetros sin contacto. Aclaran que se mide la temperatura con un lector que mide las radiaciones infrarrojas que emite el cuerpo, por lo que “no existe evidencia que causen daño a las personas, además de estar certificados por organismos internacionales” (3).

Las “pistolas” para medir temperatura no daña ojos

Hugo Ocampo, oftalmólogo y retinólogo de la Clínica Oftalmológica de Cali, manifestó en un video el 7 de junio que los termómetros de no contacto miden la temperatura de las personas al captan la radiación infrarroja que produce el cuerpo.

“Estos termómetros no producen radiación infrarroja, la temperatura corporal produce radiación infrarroja y los termómetros captan la radiación infrarroja, en ningún momento el termómetro está produciendo radiación infrarroja”, explicó el también profesor de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle (4).

Para que la medición de la temperatura corporal sea más certera, el especialista afirma que la distancia a la que debe estar el termómetro para captar la temperatura debe ser a 15 centímetros.

“El láser que aparece en los termómetros es una guía (…) las longitudes de onda para trabajar en retina son longitudes de onda diferentes a las que pueden tener este tipo de aparatos.

“Este concepto de producir ablaciones o cortes de la córnea con estos láseres, no tienen ningún fundamento, para hacer cortes en la córnea se necesitan láseres de alto poder de energía y con longitudes de onda diferente, es imposible que con un termómetro que se utiliza para medir la temperatura corporal logremos hacer daños en la córnea”, expuso en un video publicado por la Universidad del Valle.

Cómo se deben de utilizar para ser efectivos

La Administración de Medicamentos y Alimentos ​​(FDA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos de América, afirma que el uso de termómetros infrarrojos sin contacto pueden usarse para disminuir el riesgo de propagación de enfermedades, como en el caso del nuevo coronavirus (5).

Si bien se deben seguir estrictamente las instrucciones de uso que marca el fabricante en el termómetro, la FDA señala que se debe preparar el medio y ambiente para su uso, dado que el entorno puede afectar el rendimiento.

Por lo anterior, se recomienda usarse en espacio libre de corrientes de aire, de sol directo o de fuentes de calor intenso.

La temperatura ambiental debe estar entre 16 a 40 grados centígrados y la humedad relativa por debajo del 85 por ciento, según la FDA.

¿Qué dicen las autoridades de Salud?

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, reiteró el 26 de junio en rueda de prensa que no dañan las neuronas como se ha dicho en redes sociales, además de que no hay ninguna evidencia de que afecte (6).

“Sobre esta preocupante idea de que los termómetros que se ponen sobre la cabeza se proyectan sobre la cabeza pudieran matar neuronas, contundentemente puedo decir que no es el caso. Este tipo de termometría ha sido estudiada por mucho tiempo, no solamente en México, sino en el mundo. Digamos, en México, Cofepris hace las verificaciones sanitarias correspondientes y no hay evidencia alguna que sugiera que dañan a las neuronas.

“En fin, es muy complejo, pero en resumen no causan ningún daño, son inocuos y se pueden usar”, manifestó.

El especialista en epidemiología añadió que entre las limitaciones de la termometría a distancia es que estos se descalibran.

“Nos lo advirtió precisamente el Centro Nacional de Metrología y Normalización de México, que tienen una gran propensión a descalibrarse y dar una señal que al cabo de algunas semanas de uso no necesariamente refleja una señal válida o adecuada”, apunto.

Si bien indicó que la medición también podría ser en la piel o en el cuerpo, el subsecretario comentó que se hace la revisión en la cabeza porque se trata de un área descubierta que no está sujeta al incremento de temperatura que se produce al estar arropados.

Actualización de nota: 26 de junio 2020.

