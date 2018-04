Mhoni Vidente: los horóscopos para el fin de semana

Aries

El número 13 te domina en todos los sentidos y refleja la fuerza que tienes para salir adelante de cualquier problema o situación complicada que se te presente, por eso te recomiendo que este viernes regales trece monedas de cualquier denominación a alguna persona que lo necesite y verás cómo la suerte se te multiplicará. Sales de viaje por cuestiones de trabajo o visitas a unos familiares. Te busca un amor del pasado para pedirte dinero prestado, trata de cerrar ese círculo y evitar las relaciones tóxicas. Ten cuidado con el insomnio, trata de relajarte y descansar. Si estás en pareja, serán unos días de mucha convivencia. Ten cuidado con el alcohol o comidas muy picantes, eso altera tu digestión. Serán días de abundancia y el dinero llegará de varios lados. Tus números de la suerte son 09, 33 y 21.

Tauro

Este viernes 13 será un día lleno de cambios radicales en tu vida, este número es muy importante para tu signo y hace que te reinventes. Ser feliz está en tus manos, así que no tengas miedo por las decisiones que tomas para lograrlo. Te recomiendo prender una veladora de color blanco y pedir 13 deseos, verás cómo serán cumplidos. Será un fin de semana de mucha convivencia con tu familia y seres queridos. Cuídate de dolores de espalda o riñón y ve con tu médico. Limpias tu casa y cambias unos muebles, eso te ayuda a tener mejor energía a tu alrededor. Ya no le ruegues a ese amor que ya no está contigo, recuerda que lo que sucede te conviene, así que decídete a conocer personas más compatibles con tu signo como Escorpión, Sagitario o Piscis. Sábado de fiesta. Tus números de la suerte son 33, 21 y 90.

Géminis

Este viernes 13 será un día lleno de energías positivas y de sorpresas agradables, recuerda que este número te domina en situaciones de suerte, por eso te recomiendo que lleves trece flores rojas a tu casa y prendas una veladora del mismo color para que reine el amor y prosperidad en tu vida. Te busca un amigo para invitarte a salir de viaje, aprovecha para relajarte y tener más contacto con la naturaleza. Cuídate de chismes o problemas con una ex pareja, trata de solucionar esa situación y quedar en paz. Recibes un dinero que no esperabas y será en la lotería con los números 02, 11 y 76. Si tienes pareja, les llegará un embarazo de sorpresa. Te buscan tus padres para invitarte a una fiesta familiar. No pelees con tus compañeros de trabajo o escuela, recuerda estar en paz con los demás.

Cáncer

El número 13 domina las situaciones laborales en tu vida, así que debes estar preparado para cambios importantes en esas cuestiones para este viernes. Te recomiendo prender una veladora roja a las 19:00 horas; pide lo que tanto necesitas para avanzar en tu vida económica y verás cómo será cumplido. Recibes un dinero por parte de una comisión o te pagan las utilidades. Serán unos días de mucha fiesta con tus amigos. Recibes una invitación a salir de viaje para el mes de mayo. Cuidado en la calle, trata de ser más precavido al manejar. Invitas a un amigo a un concierto o show. Ya no seas tan rencoroso en tu vida amorosa, recuerda que es mejor perdonar y olvidar. Si crees que ya no puedes seguir con tu pareja, date un tiempo para estar contigo mismo. Tus números de la suerte son 89, 33 y 21.

Leo

Mucha suerte para tu signo el fin de semana, este viernes 13 llegarán a tu vida muy buenas noticias y el amor estará alrededor tuyo, así que te recomiendo que te vistas de colores fuertes y pongas en tu bolsa o cartera siete pétalos rojos y una raja de canela para atraer el dinero y el amor verdadero; verás que en menos de trece días se te habrá cumplido. Cuídate de problemas de piel o de enfermedades de transmisión sexual, trata de ir con tu médico. Si te invitan a salir de viaje trata de posponerlo, porque serán días de estar mejor en tu casa y convivir más con tu familia. No creas tanto lo que dicen tus amigos, recuerda que envidian mucho tu luz y a veces sólo te dicen falsedades para dañarte. Tus números de la suerte son 33, 28 y 07. Tu mejor compatibilidad en el amor es con Capricornio y Piscis.

Virgo

Este viernes 13 será un día lleno de buenas noticias y de cerrar contratos, este número te ayudará a que te lleguen más negocios o te aumenten el sueldo. Te recomiendo que a las tres de la tarde te pongas mucho perfume y pidas a tu ángel de la guarda que te ayude en todo lo que necesitas y después de eso des de limosna trece monedas a quien más lo necesite, verás cómo la suerte se te multiplicará. Cuídate de problemas de chismes y malas intenciones contra ti. Te invitan a una boda. Ya no seas tan celoso, recuerda que lo mejor de una pareja es la confianza. Arreglas tu casa o decides cambiar unos muebles. El domingo haces una carne asada para invitar a tu familia. Arreglas una deuda. Tus números de la suerte son 33, 21 y 04. A los solteros les llega una aventura amorosa pasajera.

Libra

Este viernes 13 tendrás mucha suerte en cuestiones de juegos de azar o premios en la lotería, recuerda jugar los números 07, 13 y 29. Usa ropa de color blanco o azul fuerte para atraer la abundancia. Tendrás algunas juntas con tus superiores en el trabajo para hacer los nuevos proyectos de la empresa. Haces unos pagos de tu tarjeta y decides empezar a ahorrar. Un amigo te pide dinero prestado, procura decirle que no para que no te robe tu buena energía. Ya no pelees con tu pareja, deja de lado el pasado y disfruta la relación amorosa que tienes. Los solteros conocerán personas muy compatibles. Decides cambiarte el look y ponerte a dieta. Cuidado con las personas que metas a tu casa, trata de no ser tan confiado. Te regalan una mascota y te compras una bicicleta para hacer ejercicio.

Escorpión

Este 13 de abril será un día de renovación total en toda tu vida, recuerda que este número para tu signo es muy importante y hace que las energías estén de tu lado, así que trata de arreglar situaciones personales o legales en este día para que todo resulte a tu favor. Te invitan a bailar o te vas a un show, ten en cuenta que no todo en la vida es trabajo y también necesitas relajarte. Trata de no platicar mucho tus planes, recuerda que puedes generar envidias y malas energías que los podrían frenar. Tus números de la suerte son 31, 22 y 90. Mandas a arreglar cosas de tu casa o decides pintarla para renovar las energías. Ya no comas mucho, la gula es tu punto débil, así que trata de seguir una dieta saludable. Vas al campo con tu familia para estar más en contacto con la naturaleza.

Sagitario

Este viernes organizas una cena o fiesta con tus amigos y familiares para celebrar algo importante en tu vida. Cuídate de dolores de huesos y sé más precavido en las calles para evitar caídas. Procura no estar nostálgico por ese amor del pasado y trata de valorar más a las personas que te rodean actualmente. Tendrás varios problemas con un compañero de trabajo o escuela por chismes, trata de solucionarlos antes de que se hagan más grandes y haya consecuencias. Cambias de look, te compras ropa y tenis, una de las grandes virtudes de tu signo es que siempre se esfuerza por lucir de lo mejor, y eso es algo que te ayuda en tu vida diaria. Tendrás un golpe de suerte este 13 de abril y será en cuestiones de amores nuevos. Trata de vestirte de colores fuertes como el rojo y azul. Tus números serán 07, 66 y 21.

Capricornio

Viernes de capacitación o de tener un examen importante para tu desempeño laboral y de estudios, recuerda estar siempre actualizado en todo lo que realizas. Los que tienen pareja gozarán de días de mucha convivencia. A veces te desesperas porque no encuentras el rumbo de tu vida, pero eso es normal, sólo trata de no complicarte y dejar que todo fluya para que encuentres el camino. Buscas a un amigo y le ofreces un negocio para los fines de semana. Tendrás un golpe de suerte este día 13 de abril con los números 01, 17 y 30. Trata de vestir de color blanco para que tu armonía de vida esté de lo mejor. Cuídate de dolores de espalda baja o riñón, trata de tomar mucha agua natural para desintoxicar tu cuerpo. Te llega dinero extra. Tu mejor compatibilidad será con el signo de Piscis.

Acuario

Viernes de sentirte muy renovado y con toda la buena actitud para ser alguien en la vida, recuerda que estás en esa época de crecer económicamente. Te compras ropa o decides cambiarte de look. Le ayudas a un familiar con un compromiso de pago. Te invitan a un evento o disfrutas un show con tus amigos. Trata de modular tu carácter y no enojarte por situaciones tan sencillas, recuerda tener calma. Te llegará un regalo de una persona que desde hace tiempo no veías. Un amor te buscará para hablar sobre tener una relación seria, piénsalo bien antes de tomar cualquier decisión. Este día 13 de abril tendrás la ayuda que tanto estás pidiendo para estar en paz, debes estar atento a un mensaje divino. Trata de arreglar tu carro o revisar las llantas. Tendrás un golpe de suerte con los números 06, 55 y 21.

Piscis

Viernes de salir con los amigos a pasear o celebrar un cumpleaños. Recuerdas mucho un amor del pasado y eso te llena de tristeza, son tiempos de remediar lo que no fue y hablar con esa persona para quedar en paz. Tomas un curso de natación o diseño para los fines de semana. Arreglas papelería de un préstamo para poner un nuevo negocio. Tendrás la noticia de que un familiar se casará. Ten cuidado con los problemas de piel o uñas, trata de ir con tu médico. Busca ayuda divina para combatir todas las energías negativas que te rodean. Este día 13 de abril vendrá a ti una sorpresa económica o te hacen una propuesta importante de trabajo que te traerá abundancia. Tus números de la suerte son 07, 88 y 01. Recuerda siempre terminar lo que comiences y ser más constante en tu vida laboral.