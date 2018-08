Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana

Aries

Vivirás tres días de mucha suerte, en los que te podrás abrir al amor, especialmente con alguien del signo Acuario o Libra. Trata de pagar deudas de tu tarjeta para evitar problemas en el futuro. Ya no le platiques a los demás tus problemas, recuerda que a muchos les da gusto que te vaya mal, así que trata de ser más discreto. Intenta no ser tan impulsivo en tu trabajo o escuela, recuerda que el que se enoja pierde. Aprende a ser más consciente de lo que comentas con los demás. El domingo será un día perfecto para salir a pasear al aire libre y que tu energía crezca. Un amigo del signo de Escorpión o Sagitario se está enamorando de ti, trata de aclarar la situación y no jugar con sus sentimientos. A los Aries casados les vendrá un embarazo sorpresa. Tendrás un golpe de suerte con los números 01, 23 y 14.

Tauro

Este viernes comienzas una nueva etapa con mucha energía, sobre todo en cuestiones laborales, así que trata de tomar un curso los fines de semana o especializarte en tu carrera universitaria. Te invitan a salir de viaje o a visitar a tus padres. Trata de no enamorarte tanto, en caso de que acabes de conocer a tu pareja, recuerda que la confianza se gana con el tiempo. Escucha los consejos de tus padres, ellos siempre quieren lo mejor para ti. Fin de semana para arreglar tu casa y comprar muebles, procura reparar todas las fugas de agua que tengas, porque por ahí se escapa tu suerte. Este fin de semana tendrás problemas con el estómago o intestino, así que procura no tomar tanto alcohol o picante. Te viene un golpe de suerte este sábado con los números 31, 20 y 98. Evita las mentiras a toda costa.

Géminis

Fin de semana de realizar tareas pendientes de tu escuela o trabajo, recuerda que a tu signo le falta administrar mejor el tiempo y siempre se le carga todo lo que tenía que haber hecho antes, así que deja de postergar y aplícate cuando debes hacerlo. Cuídate mucho de problemas en las vías respiratorias y trata de tomar muchos cítricos. Tendrás un golpe de suerte en los juegos de azar con los números 07, 33 y 21. Un amor del pasado del signo Aries, Libra o Sagitario insiste en verte para tratar de volver, te recomiendo platicarlo mucho y reconocer tus errores. Tendrás una reunión familiar en tu casa. No hagas tanto caso a lo que dicen de ti o a chismes, recuerda que tu signo es mágico y tiene la facultad de ser dos a la vez para tumbar malas energías. Sal a pasear el domingo para relajarte.

Cáncer

Fin de semana de estar nostálgico por personas que ya no están contigo, pero recuerda que tus seres queridos sólo mueren cuando dejas de pensar en ellos, así que continúa recordándolos con cariño. Este viernes comienzas a analizar un cambio radical en tu vida, como dejar tu trabajo. Tu signo nunca estará a gusto si no progresa, por eso debes pensar muy bien si lo que necesitas es solamente un cambio de aire e invertir tiempo en tu propio negocio. Eres el más encantador de todos los signos y por eso siempre te invitan a fiestas o salir de viaje, aprovecha eso para llenarte de experiencias. Ten cuidado con los robos o pérdidas en la calle, procura ser más precavido. Tendrás un golpe de suerte en el amor con alguien del signo Escorpión, Capricornio o Acuario que será muy compatible. Tus números de la fortuna son 24, 55 y 60.

Leo

Viernes de participar en juntas de trabajo para la discusión de cambios de puesto o de dirección de tus jefes, recuerda que este mes es complicado para tu signo en lo laboral, así que trata de estar siempre de buen humor y resolver todos los problemas que se te presenten. Recién pasaste por un momento difícil en tu vida amorosa, pero ya es momento de superarlo y abrir los ojos a nuevas oportunidades de ser feliz. Tú signo siempre es el centro de atención aunque no lo quiera, por lo que atrae energías negativas, así que trata de usar mucho perfume para cortar todo eso. Recibes una invitación a salir de viaje o compras un boleto de avión para el mes de septiembre. Ten cuidado con los fraudes y checa bien lo que firmas. Tendrás un golpe de suerte con los números 41, 20 y 06. Fin de semana de conocer persona nuevas.

Virgo

No te desanimes por lo que pasaste esta semana, recuerda que todo lo que experimentas en tu vida es para un aprendizaje y te ayuda a ser mejor persona, así que trata de controlar tus nervios y avanzar en todos los proyectos que tienes pensados. Este viernes recibes un reconocimiento económico en el trabajo, aprovecha para ahorrar. Ten cuidado con los pleitos familiares y trata de tenerle más paciencia a tu pareja. Comienzas planes para poner un negocio con un amigo. Tienes un golpe de suerte con los números 13, 20 y 70. Para los Virgo que están casados hay un embarazo en puerta. Los solteros tendrán una sorpresa amorosa en estos días con alguien del signo de Aries, Sagitario o Acuario. Cuídate de dolores de cabeza o cuello, trata de seguir con el ejercicio, pero no le pidas mucho a tu cuerpo.

Libra

En estos días tienes los sentimientos muy sensibles y recuerdas a un ser querido que falleció, pero trata de sobreponerte y pensar que esa persona se halla en un mejor lugar. Te surge la oportunidad de realizar un viaje al extranjero. Ten cuidado con los chismes en el trabajo. Hazte una limpia para borrar todas las energías negativas que te rodean. Sigue con la dieta, debes dejar por completo las harinas y los refrescos para que pronto veas reflejado el cambio. Siempre das el mejor consejo a tus amigos y eso hace que te encuentres rodeado de personas muy queridas. Tomas unas clases de meditación o yoga. Aprovecha el domingo para salir con los amigos, pero también para descansar. Tendrás un golpe de suerte con los números 41, 20 y 08, agrega tu día de nacimiento para personalizar la fortuna. Se acerca a ti un amor del signo Libra.

Escorpión

Te sentirás muy seguro de ti mismo, especialmente en aspectos amorosos. Si tienes pareja analizarás profundamente la posibilidad de formalizar la relación. Este viernes te llega una recompensa económica en el trabajo que te servirá para comenzar a ahorrar. No es el momento de dejar el ejercicio, tienes que perseverar en tus deseos de verte bien y de mejorar tu salud. Aléjate de los problemas con tu ex pareja, es importante cerrar ese círculo para que seas feliz en tu nueva etapa. Trata de mantenerte al pendiente de tu familia, recuerda que ellos siempre estarán para ti cuando lo necesites y es importante que no los abandones tanto. Te ofrecen un trabajo extra para el fin de semana. Tramitas un crédito para comprar una casa o departamento. Tendrás un golpe de suerte con los números 44, 29 y 01.

Sagitario

Este fin de semana te invitarán a varias fiestas o a un concierto, aprovecha para dejar a un lado el estrés, recuerda que no todo es trabajo y que también necesitas divertirte. Te llega un dinero extra que esperabas, trata de invertirlo o ahorrarlo. Sigues con el ejercicio, pero también es importante que dejes de consumir alimentos chatarra para que estés más saludable. Comienzas a planear un viaje al extranjero y solicitas una visa. Ten cuidado con los robos o pérdidas, trata de ser más desconfiado y estar alerta en la calle. A los que tienen pareja les viene un embarazo sorpresa. Un amigo del signo de Capricornio te traicionará, ten cuidado o trata de hablar con esa persona y dejar todo en paz. Tendrás un golpe de suerte con los números 33, 20 y 91. Si extrañas a una ex pareja te recomiendo buscarla y ser feliz.

Capricornio

Fin de semana de muchos sentimientos encontrados por un amor del pasado al que extrañas mucho, trata de despejar tu mente y salir con tus amigos para olvidar un poco. Te recomiendo evitar a toda costa esa sensación de soledad que no te deja avanzar hacia la felicidad. Viernes de mucha suerte en todo lo relacionado con los juegos de azar, juega con los números 71, 02 y 30, verás que llegará la fortuna. Te llega una invitación para salir de viaje en septiembre. Tramitas un crédito para comprar ropa, pero trata de no gastar en lo que no necesitas y seguir ahorrando. Alguien en tu familia se encontrará delicado de salud, procura estar al pendiente. Recuerda que tu signo es muy intenso y siempre quiere todo muy rápido, así que procura ser paciente en cuestiones laborales y verás que pronto llegará la recompensa.

Acuario

Viernes de mucho trabajo y cierre de contratos, trata de administrar mejor tu tiempo para que el estrés no te gane. Procura arreglar tu auto y tener más cuidado en las calles para evitar accidentes. Una amiga cercana atravesará por problemas amorosos, dale tu consejo. Comienza un proceso de renovación personal, te compras ropa y cambias de look para mover tus energías. Te llega la oportunidad de salir de viaje al extranjero, aprovéchala. Ten cuidado con el alcohol y con la comida callejera, estarás algo delicado del estómago. Trata de seguir con el ejercicio y la dieta, el cambio ya lo empiezan a notar las personas cercanas a ti. Tendrás un golpe de suerte con los números 50, 99 y 14, combínalo con tu cumpleaños. Recuerda enfrentar tus problemas en el momento que se presentan para no estresarte de más.

Piscis

Fin de semana de analizar tu vida, trata de mantenerte cerca de tu familia y verdaderos amigos, pero debes cortar relación con las personas que no te hacen bien. Mandas a arreglar tu auto. Tramitas una visa para un viaje que tienes planeado. Un amor del signo Géminis o Libra te buscará para volver, trata de no tomar ninguna decisión apresurada. Será un fin de semana muy largo y lleno de actividades, recuerda sólo darte tiempo en todo lo que tengas planeado. Domingo de estar un poco enfermo o melancólico, recuerda que es el momento de arreglar todos tus asuntos amorosos. Te viene un golpe de suerte este domingo con los números 02, 16 y 77. Haces mejoras en tu casa y compras muebles para una reunión familiar que tienes en puerta. Tu madre te busca para pedirte apoyo, trata de escucharla.