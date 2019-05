Mhoni Vidente: los horóscopos de junio

Aries

Mes de energías encontradas, por lo que enfrentarás situaciones complicadas con tus compañeros de trabajo. Te recomiendo ser más tolerante y no discutir sin razón en tu ámbito laboral. Recibes un dinero extra por una deuda del pasado. Trata de tomar vitaminas y continuar con tu rutina de ejercicio para liberar toda la energía negativa que te rodea. Tus mejores días serán 02, 04, 07, 08, 14, 19, 22, 25, 28 y 30; en ellos te vendrán oportunidades de un nuevo empleo o iniciar un negocio que mejorará tu economía. Si eres soltero tendrás mucha suerte con los signos de Géminis o Capricornio. Los que tienen pareja hablarán de formalizar más su relación y vivir juntos. Sabrás de la enfermedad de un familiar y le darás apoyo emocional. Arreglas tu pasaporte y visa para salir de vacaciones con tus amigos este mes.

Tauro

Junio será un mes muy fuerte para tu signo en cuestión de nuevos trabajos o firma de contratos. Ya no busques el amor en esa persona que no te valoró, recuerda que lo mejor que tienen los Tauro es su magnetismo para atraer gente compatible, sólo tienes que salir a socializar más. Te recomiendo encender una veladora de color blanco el 1 de junio y pedirle a tu ángel de la guarda que te abra los caminos de la prosperidad, verás que tendrás éxito en todo lo que te propongas durante el mes. Decides seguir estudiando o tomar un curso de idiomas. Tus mejores días serán 01, 03, 09, 12, 17, 20, 21, 28 y 30, en los cuales las energías positivas estarán muy fuertes para ayudarte a crecer en lo económico, así que debes estar atento a todas las señales que se presenten. Solucionas a tu favor un asunto legal que tenías pendiente.

Géminis

Comienza una época de renacimiento total para tu signo y con un cambio de energías que te traerán toda la suerte en cuestiones laborales. Si ya no te sientes tan enamorado de tu pareja es mejor que se den un tiempo y salgan a conocer a más personas; tendrás mucha compatibilidad con los Piscis, Aries o Escorpión. Cuidado con problemas de nervios o espalda, trata de relajarte y seguir con las rutinas de ejercicio. Procura alejarte de malas amistades y chismes para que no pases malos ratos. El 1 de junio te recomiendo prender una veladora de color rojo, poner un vaso de agua cristalino a un lado y pedir a todos los ángeles que te llegue la abundancia. Tus mejores días serán 02, 05, 07, 09, 13, 17, 19, 21, 28 y 30. Tu color de la suerte es el dorado, trata de usarlo más. Tus números de suerte son 05 y 09.

Cáncer

Vendrán grandes retos para tu signo durante junio y estarás lleno de abundancia y logros personales. Tienes que cuidarte del mal de ojo o las envidias, trata de no platicar mucho tus planes, recuerda que no todos son felices con tus éxitos. Aunque enfrentarás altibajos con tu pareja, seguirán juntos y tratarán de solucionar sus conflictos. Los Cáncer solteros tendrán alta compatibilidad con Capricornio, Piscis y Escorpión. Cuidado con problemas de estómago, trata de acudir con tu médico. Compras muebles nuevos para tu casa con la intención de renovar energías. Tus mejores días serán 03, 06, 09, 13, 16, 19, 21, 23 y 28. Tu color es el rojo intenso y tus números de la suerte 09 y 88. Este 1 de junio prende una veladora de color azul y córtate el cabello para atraer la abundancia y la fortuna en los juegos de azar.

Leo

Mes propicio para la reconciliación y quedar en paz, trata de aprovechar esa corriente de abundancia y buenas energías. Ya no luches por ese amor que no te corresponde, pronto llegará a tu vida alguien del signo Sagitario o Acuario que te hará olvidar tus malos momentos de soledad. Tendrás muchas fiestas durante este mes, sólo trata de controlar tu forma de beber alcohol, recuerda que los vicios son tu punto débil. Mandas a arreglar tu carro. Evita discutir con familiares por situaciones sin importancia que sólo te desgastan. Tus días con mayor suerte en el mes serán 04, 06, 09, 12, 17, 18, 21, 22, 27 y 30. Tu color será el amarillo y tus números de la suerte 03 y 27. Este 1 de junio te recomiendo limpiar tu clóset y sacar todo lo que ya no usas para donarlo, te ayudará a renovar energías en tu casa, ayudar a los demás y podrás comprar ropa nueva.

Virgo

Junio será para tu signo un mes de mucha abundancia y logros, así que deja de tener miedo a tomar decisiones importantes y juega todas tus cartas para conseguir el éxito que tanto te mereces. Cuidado con problemas de estrés, debes tratar de descansar un poco más y, si es posible, salir de vacaciones por unos días para llenarte de nuevas energías. En el amor seguirás con tu pareja muy estable, sólo recuerda darle su espacio y mantener una buena comunicación. Te busca un familiar para pedirte ayuda económica. Revisa muy bien cualquier papel que vayas a firmar, considera que no es bueno ser tan confiado. Te busca un ex amor para volver, pero te recomiendo dejar esa situación en el pasado y seguir avanzando. Tus mejores días del mes serán 04, 07, 09, 10, 15, 19, 21, 24 y 28. Tus colores serán el naranja y el rojo.

Libra

Junio será un mes de aventuras y para tomar decisiones importantes en tu vida que pronto te traerán estabilidad y abundancia. Sólo debes cuidarte de las envidias y chismes, trata de no platicar de más tu vida privada. Tus mejores días serán 04, 08, 10, 13, 17, 19, 20, 25 y 29, en los cuales las energías positivas fluirán de la mejor manera y podrás pagar deudas o realizar cambios positivos en tu vida. Tendrás un golpe de suerte con los números 08, 22 y 53. Procura usar más el color blanco, eso te ayudará a crecer en el ámbito espiritual. Cuídate de problemas de nervios o estrés, trata de consultar a tu médico para que no derive en alguna enfermedad en el futuro. Si tienes pareja, ya no seas tan celoso en tu relación, lo mejor es tener confianza. Los solteros tendrán amplia compatibilidad con Aries y Sagitario.

Escorpión

Este 1 de junio te recomiendo encender una veladora de color blanco y pedirle a tu ángel de la guarda que te ayude en todo lo que necesites, pues las energías espirituales estarán a tu favor y lo que pidas se te concederá. Eres muy distraído y por eso te vuelves muy propenso a accidentes, así que trata de poner más atención en las calles. Ten cuidado con los chismes o malas energías, recuerda que tu signo es muy confiado y eso te convierte en presa de las malas personas. Sabrás de un embarazo en tu familia. A los Escorpión que están solteros les llegarán dos amores; analiza cuál te conviene más. Usa ropa de colores fuertes para que la energía del amor fluya más en tu vida. Tus mejores días serán 02, 04, 07, 10, 12, 17, 21, 23, 28 y 30. Haz cambios de muebles o decoración en tu casa para que las energías fluyan mejor. Tomas un curso de computación.

Sagitario

Te entregarás por completo a tu trabajo en junio para sacar adelante los proyectos que tienes, a fin de seguir creciendo. Los que están en pareja formalizarán su relación. Los solteros tendrán mucha suerte en el amor con los signos de Aries y Leo. Debes aprender a descansar más, pues a veces tus energías están bajas durante el día; trata de ir a un spa para sacar todo ese estrés que vienes arrastrando. Tus mejores días serán 03, 06, 09, 12, 15, 19, 21, 23, 27 y 30. Piensas mucho en adoptar a una mascota. Tramita tu pasaporte y tu visa para irte de vacaciones a ese destino que tienes en mente. Si te quieres hacer un tatuaje, éste es el mes ideal para eso. Comienzas una rutina de ejercicio y acudes al médico para que te diseñe una dieta, ya que quieres estar en excelente forma para el próximo verano.

Capricornio

Viene un mes de mucha suerte en todos los aspectos para tu signo. Decides mudarte de casa o irte a vivir un tiempo separado de la familia para madurar. Tu punto débil son los huesos y la espalda, así que trata de no forzarte mucho con el ejercicio rudo y mejor dedicarte a hacer cardio. Tus días mágicos serán 01, 03, 07, 08, 13, 19, 21, 24 y 30. Tendrás cambios muy positivos en esos días, así que trata de estar más atento a tu entorno. Este primero de junio enciende una veladora amarilla y córtate el pelo para tener abundancia durante el mes. Tu signo tiene el carácter muy impulsivo y temperamental, así que siempre que vayas a discutir procura pensar más de dos veces lo que dirás. Recibes un dinero extra por una comisión o te pagan una deuda; te recomiendo ahorrar y no gastar en artículos que no necesitas.

Acuario

Por fin decides poner toda tu energía para conseguir todos los cambios positivos que quieres en tu vida, recuerda que muchas veces tú mismo eres tu mayor obstáculo. Deja de temer a lo que los demás piensan de ti. Trata de relajarte más en el trabajo, tu punto débil son los nervios y esto te puede causar enfermedades. Tus colores este mes serán el gris y el azul; si realizas decoración en tu casa procura usarlos. Tus mejores días serán 03, 04, 08, 09, 15, 17, 19, 21, 23, 28 y 30, en ellos se te dará con más facilidad cualquier trámite que quieras realizar. Retomas los deportes, eso beneficia a tu salud y mejora tu estado de ánimo. Tendrás una gran compatibilidad con los signos de Aries, Cáncer y Libra en cuestiones amorosas. Te recomiendo que este primero de junio enciendas una veladora azul para atraer abundancia a tu vida.

Piscis

Nada te detendrá este mes hasta lograr todos los objetivos que tienes trazados, sólo trata de ser discreto y no platicar tus planes, recuerda que tu signo suele atraer malas vibras. Deja atrás los viejos rencores en tu familia e intenta retomar la relación, ellos siempre serán un pilar en tu vida y no vale la pena dejar perder eso por situaciones insignificantes. Tus colores de la suerte serán el azul y el blanco. Tus mejores días: 01, 02, 05, 10, 14, 17, 21, 22, 28, 29 y 30, ideales para realizar cualquier trámite pendiente y que no enfrentes problemas. Recibes varias propuestas para salir de viaje en este mes, trata de aprovechar lo más que puedas para llenarte de energías nuevas. Este 1 de junio te recomiendo que te pongas mucho perfume antes de salir y enciende una veladora de color rojo para protección.