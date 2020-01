Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana

Aries

Tendrás mucho trabajo y acudirás a juntas con tus jefes para una revisión, concéntrate y recuerda que tú eres el líder, por eso es muy importante tu trabajo. Tendrás tres golpes de suerte: uno por la firma de un contrato con una empresa muy importante; otro estará relacionado con dinero y juegos de azar –tus números de la suerte serán 05 y 66–, y el tercero será en el amor, porque te comprometerás con tu pareja y hablarán de vivir juntos. Cuídate de las malas energías de tus amistades y ten discreción con tus logros para que no despiertes envidias. Tu mejor día será el 28 de enero y tendrás mucha ayuda espiritual. Te invita a salir alguien de Cáncer o Escorpión. Tramitas tu visa americana y pasaporte. Tus colores de la suerte son el rojo y amarillo. Cuida tu dinero, recuerda que es mejor no ser tan confiado.

Tauro

Semana para controlar tu temperamento y no sentirte agredido por las opiniones de tus familiares, recuerda que sólo quieren el bien para ti, así que toma el mejor consejo y llévalo a cabo. Haces trámites para un puesto nuevo y será de jefe de coordinación –te lo proponen allí mismo en tu trabajo–. Cuidado con andar con dos amores y salir a escondidas con tu ex pareja, porque te descubrirán; son tiempos de tener una relación estable y vivir en paz. Te buscan familiares de fuera para salir de viaje y preparas tus vacaciones para febrero. No tengas miedo a los retos, pues tu carácter facilita que tengas triunfos siempre. Tendrás un golpe de suerte el 30 de enero con los números 00 y 23. Te llega un amor incondicional en estos días de un signo de aire. Cuídate de los dolores de huesos, durante el invierno se sienten con más intensidad.

Géminis

Estarás rodeado de buenas energías y tendrás días de suerte en lo relacionado con firmas de contratos nuevos y la llegada de un dinero por un trabajo, así que trata de analizar bien todas las opciones que se te presenten y escoge la mejor; verás que comenzarás febrero de la mejor manera. Evita presumir lo que todavía no tienes para que no se te sale. Te invitan de viaje a mediados de febrero. Sabrás de un embarazo familiar que te dará mucha alegría. Cuidado con los celos, trata de no controlar tanto a tu pareja para que después no caigas en pleitos sin razón. Este 28 de enero será de suerte en todo lo relacionado con relaciones públicas y negocios, así que no dudes en poner uno, te irá de lo mejor. Tus números de la suerte son 07 y 53. Comienzas una nueva etapa de estudios universitarios que te dará muchos triunfos en el futuro.

Cáncer

Se avecinan muchas preocupaciones personales, ten en cuenta que eres el primer signo de agua y eso te hace el pilar de tu casa y el que ve por los demás, pero trata de no cargar problemas ajenos. En tu trabajo vienen cambios muy importantes en cuestiones de puestos y reacomodo de personal, así que habla con tus superiores para que te consideren para una mejor posición. Te invitan a trabajar en una empresa internacional y mejorarás en lo económico. Tu mejor día será el 30 de enero en cuestión de cierre de contratos y la autorización de algún crédito. En cuestiones amorosas estarás de lo mejor con tu pareja: serán días de mucha compatibilidad y pasión. Los solteros conocen a alguien de Capricornio o Piscis que hablará de formalidad. Cuidado con problemas de huesos. Tus números de la suerte son 05 y 24. Usa el color azul fuerte.

Leo

Vivirás muchas presiones en cuestiones personales y de trabajo, por eso te recomiendo tener paciencia y ser cauteloso con lo que vayas a determinar con tus acciones. Recuerda que tu signo es muy impulsivo y siempre busca problemas donde no los hay, así que mantén la tranquilidad y la buena actitud. Te llega un viaje de imprevisto por cuestiones de trabajo que será muy rápido pero provechoso, porque te dejará buenas relaciones públicas. Cuídate de problemas de la garganta, ve con el médico. Ya no extrañes el amor, si realmente lo quieres búscalo otra vez, recuerda que el orgullo a veces no es tan bueno y necesitas quedar en paz contigo mismo. El martes te invitan a comer y te dan un regalo inesperado por parte de un amor nuevo. Viene un golpe de suerte con los números 00 y 76. Usa el color rojo y amarillo para atraer más la fortuna.

Virgo

Tendrás suerte con nuevos proyectos de trabajo, te invitan a emprender un negocio de publicidad; analízalo bien. Recuerda que tu signo siempre piensa cómo hacer dinero, por eso aprovecha las buenas oportunidades que te llegarán en estos días. Mide tus gastos para no caer en problemas financieros. Te busca un familiar para pedirte ayuda económica. Estos días son ideales para hacer más ejercicio y escapar del estrés, recuerda que tu signo es de tierra y eso hace que el contacto con la naturaleza te haga liberar todas esas energías negativas que afectan tu vida. Este jueves recibes una propuesta de amor formal. A los solteros les llegarán varias invitaciones para salir y pasar una noche de pasión. Tendrás un golpe de suerte con los números 10 y 34. Usa zapatos nuevos este lunes para que pises la suerte toda la semana.

Libra

Semana para tomar decisiones importantes que afectarán tu entorno laboral. Recuerda que tu signo siempre está en busca del progreso. Ten discreción con tus planes para que no te afecten las envidias. Tu pareja te invita a salir de viaje. Te la pasarás de lo mejor y recibirás un regalo que no esperabas. Acudes a que te practiquen estudios médicos por cuestión de embarazo. Recuerda que siempre debes terminar lo que empieces y más en cuestión de estudios. Tendrás un golpe de suerte con los números 12 y 35. Usa un objeto de plata para que la suerte esté presente más tiempo contigo. Los Libra atravesarán por una época de abundancia. Te recomiendo usar ropa de color azul fuerte y blanco para que atraigas la buena fortuna. Recibes dinero por un pago extra en tu trabajo. Te regalan una mascota y te dará mucha alegría.

Escorpión

Tendrás nuevas ideas para tu trabajo y negocio, recuerda que tu signo de agua te vuelve muy creativo y hace que busques siempre formas de crecer en lo profesional. Acudirás a una junta para cambios positivos en tu trabajo, evita imponer tu decisión, ya que lo mejor es aceptar. Son tiempos de ahorrar y analizar un cambio en tus gastos. Trata de invertir más en tu persona, que es lo mejor. El jueves te proponen vivir en pareja o formar un hogar. Recuerda que tu signo siempre busca sentirse protegido y este mes de febrero se te dará lo que tanto deseas. Cuida a tu familia y trata de no alejarte tanto porque necesitan de tu protección. Sigue con la dieta, eso te hará verte y estar de lo mejor. Te compras ropa para cambiar de look. Decides hacer una carrera en idiomas. Tendrás un golpe de suerte con los números 07 y 21.

Sagitario

Tus energías estarán revueltas y esto significa que tendrás algunas dificultades en cuestiones de trabajo y negocios, así que te recomiendo solucionar todo de la mejor manera y cuanto antes mejor, para que después no cargues con situaciones complicadas. Controla tu carácter para que no lastimes a los demás con tus acciones. Habrá cambios de personal en tu área de trabajo y hacen contrataciones nuevas. Te invitan a salir de viaje para finales de mes, acepta porque te irá de lo mejor. Ya no busques a ese amor que te dejó, recuerda que es mejor estar con personas más compatibles con tu forma de ser. Tu madre te pedirá un favor. Considera que si no puedes con algún problema debes pedir ayuda, evita que te domine el orgullo. Tus números de la suerte son 02 y 17. Usa los colores naranja y amarillo para aumentar tu suerte.

Capricornio

Semana para lograr los objetivos que tienes en mente y progresar. Deberás tomar decisiones en cuestiones laborales, recuerda que tu signo atraviesa por una metamorfosis. Cuídate de las depresiones y nervios, trata de entender que todo lo que te pasa es porque acumulas experiencias y serás más fuerte, así que no dejes que los malos pensamientos invadan tu mente. Te regalan una mascota. Compras boletos de avión para viajar esta semana con tu familia. Te busca tu amor de Aries, Géminis o Libra para realizar un viaje. Te proponen trabajar en el gobierno o realizar proyectos políticos. Ya no comas tanto, mantén la dieta y el ejercicio, recuerda que tu signo es muy vanidoso y como te ven te tratan, así que mantente sano. Tendrás un golpe de suerte el día miércoles con tus números mágicos, que serán 05 y 42.

Acuario

Estarás muy alegre y seguirás con la fortuna de tener éxito en lo laboral. Recuerda que para tu signo son tiempos de crecer profesionalmente, tener mayor ambición y lograr los objetivos que tienes en la vida. Semana de trabajos nuevos y proyectos de negocios, así que adelante. Cuídate de dolores de estómago y problemas de úlceras, trata de no guardar corajes y salir a hacer ejercicio, eso te tranquilizará. Ayudas a un familiar a recibir su pensión salarial. Visita más a tu papá y llévalo al doctor. Preparas un viaje para festejar tu cumpleaños. En el amor regresas con una ex pareja y hablarás de estar más enamorado. No lo pienses más y cámbiate de casa, es el momento de vivir solo o con tu pareja. Tendrás un golpe de suerte con los números 01 y 17; agrega tu fecha de cumpleaños para personalizar tu fortuna. Tu color de la fortuna es el gris plata.

Piscis

Se te acumularán los pendientes de trabajo. Sientes que ya te aburres donde estás y es tiempo para buscar un mejor empleo para que te sientas realizado. Eres muy sentimental y eso hace que todo mundo te busque para pedirte un consejo personal, por eso te recomiendo que estudies psicología o psiquiatría, te ayudará en tu vida personal. Recibes un dinero extra y lo utilizas para pagar tus deudas. Arreglas documentos escolares. En el amor seguirás muy estable con tu pareja, pero trata de no pensar lo que no es y estar en paz con tu relación. Formas una empresa con un amigo o un taller. Te compras ropa y renuevas tu look. Tu número de la suerte es 09 u 88. Tendrás dos golpes de suerte: uno en papelería legal o trámites que se resolverán a tu favor, y otro en cuestiones de juegos de azar. Tu color de la suerte es el azul claro.