Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana

Mhoni Vidente te dice esta semana en sus horóscopos cómo puedes ponerte en contacto con tu ángel de la guarda para pedirle todo lo que deseas.

Aries

Tendrás toda la buena energía alrededor de tu signo este fin de semana, tu número de la suerte es el 13 y este 13 de septiembre verás reflejada la abundancia y prosperidad, por eso te recomiendo que te pongas mucho perfume antes de salir de casa y algo de plata para acrecentar tu suerte. Convivirás con tu pareja sentimental y decidirán formalizar. Este viernes será de mucho trabajo y firmarás un nuevo contrato laboral que te dará abundancia, sólo cuídate de los chismes. Realiza tus pagos de tarjeta, es importante que mejores tu administración y cuides tu dinero. Tendrás un golpe de suerte y será con los números 01 y 28. Usa los colores rojo y naranja para aumentar tu energía positiva. Cuídate de problemas del riñón o infección. Los solteros tendrán conquistas amorosas con el signo de Acuario y Virgo.

Tauro

Intensa carga de trabajo tendrás este fin de semana y acudirás a juntas de última hora para cambios de puestos, pero confía en que te irá muy bien y sigue con esa buena actitud de ser un profesional en todo lo que realizas. Recuerdas con nostalgia a alguien que ya no está contigo, cierra ese círculo amoroso y avanza en tu vida sentimental. Te invitan a salir de viaje en estos días o visitas a tu familia. Eres bueno para hacer dinero, pero también para gastarlo, así que aprende ahorrar para un futuro. Este 13 de septiembre te recomiendo que prendas una veladora blanca y le pidas a tu ángel de la guarda todo lo que necesitas, que se cumplirá muy pronto. Vendes tu carro o lo renuevas. Tendrás un golpe de suerte con los números 21 y 90. No prometas lo que no cumplirás, sobre todo en cuestiones de pareja.

Géminis

Analizas un cambio de actitud contigo mismo, no puedes pasar toda tu vida pensando en el hubiera, es tiempo de poner más determinación en tus proyectos de trabajo. Tendrás discusiones con tu pareja por cuestiones económicas, trata que tu vida amorosa no se centre en eso y deja que fluya el amor. Este fin de semana intenta limpiar tu alma, te recomiendo caminar y meditar para recuperar tu tranquilidad emocional. Ten cuidado con los chismes entre amigos, evita platicar todo. Este 13 de septiembre tendrás una renovación de energía, trata de tomar un poco de Sol, enciende una veladora de color rojo y pídele a tu ángel de la guarda lo que necesitas. Tus números de la suerte son 06 y 41. Acudirás a muchas fiestas o reuniones, pero trata de no excederte en el alcohol o comida para que no sufras de cruda moral.

Cáncer

Acudirás este viernes a juntas para cambios de puestos y modificaciones de salarios, así que habla con tus superiores para que te den un bono de compensación, pues estás en el tiempo de crecer económicamente y comprar una casa o coche. Este fin de semana date un poco de tiempo para ti y sal con tu pareja para que ese amor no se enfríe, a veces tu pareja se encela de que pasas mucho tiempo con tu familia. Recibes un dinero extra por una deuda del pasado. Este 13 de septiembre tendrás un golpe de suerte con los números 07 y 31, vendrá a ti un premio grande. Cuídate de dolores de estómago o intestino y sigue con la dieta. Sabrás de un divorcio familiar que te dolerá emocionalmente. Arreglas documentos personales. En breve tendrás ayuda de tu ángel de guarda, puedes pedirle lo que necesitas y te lo concederá.

Leo

Tomas capacitación este viernes y presentas un examen importante para tu desempeño, recuerda siempre estar comprometido con lo que realizas porque tu signo alcanza el éxito profesional. Te busca un amor del signo de Aries o Capricornio para verse o volver como pareja. A veces te desesperas porque no encuentras el sentido de tu vida, pero eso es normal en tu signo porque siempre te preguntas el porqué de todo; relájate y trata de ser feliz. Eres muy bueno para ayudar a los demás y eso te ayuda a crecer espiritualmente. Tendrás un golpe de suerte este 13 de septiembre con los números 20 y 99. Usa colores blancos para que tu armonía de vida mejore. Celebras el cumpleaños de un familiar. Te proponen mudarte de casa o comprar un departamento. Cuídate de dolores de espalda baja o riñón y toma agua natural.

Virgo

Te sentirás cansado este viernes y sentirás que la energía de tu trabajo es muy pesada, por eso necesitas cambiarte a una empresa o proyecto laboral con mejores personas a tu alrededor. Tomas un curso de diseño o computación los fines de semana. Sabrás de un problema familiar y darás apoyo emocional y económico. Un amor del pasado te busca pero sólo para tener sexo, debido a que tu energía sexual es intensa. No temas a lo que dicen de ti, sé fuerte y sigue con tu condición de vida. Este 13 de septiembre unos amigos te propondrán un negocio. Estos tres días tendrás mucha suerte en cuestiones de juegos de azar, así que trata de jugar los números 07 y 53, y verás que te llegará un dinero extra. Mandas a arreglar tu carro. Evita prestar dinero, tu signo siempre tiene problemas para que se lo regresen.

Libra

Muchas alegrías y buenas noticias te llegarán este fin de semana, estás en tu mejor etapa porque te sientes enamorado; el amor se da en el momento indicado y a ti te llegó. Sales de paseo y acudes con tus amigos a una cena para festejar a un familiar. Recibes un dinero extra por medio de un pago de comisiones. Deja a un lado los celos y enojos sin razón con tu pareja, a tu signo lo domina la inseguridad, pero trata de tranquilizarte. Tendrás la suerte de tu lado y más con los números 04 y 28. Sigue con la dieta pero olvida por el momento hacerte una cirugía estética, lo natural es mejor y hacer ejercicio te mantendrá en forma. Este 13 de septiembre vendrá a ti un sorpresa que te hará muy feliz. Compras un boleto de avión para el mes de diciembre. Los casados tienen un embarazo en puerta, felicidades.

Escorpión

Sales a pasear este fin de semana y estás con tu familia, trata de frecuentarlos más; a tu signo le gusta estar rodeado de personas para sentirse querido. Un amigo te pide dinero prestado. Sigue con el ejercicio y la dieta para que te veas de lo mejor. Este viernes tendrás tareas pendientes en tu escuela y trabajo; constantemente tienes muchas ocupaciones al mismo tiempo, por eso debes administrar mejor tu tiempo. Ten cuidado con las pérdidas y robos en la calle. Piensas en emprender un negocio los fines de semana, buscas la estabilidad económica y éste es el momento de lograrlo, pero dale continuidad a lo que realices. Un amor nuevo te buscará y será del signo Acuario o Virgo. Este 13 de septiembre convive con la naturaleza, eso te ayudará a fortalecer tu energía. Tus números de la suerte son 03 y 29.

Sagitario

Enfrentarás presiones en tu trabajo este viernes, las energías de tu signo estarán muy revueltas, así que trata de no platicar nada sobre los demás y no cargues problemas ajenos. Recuerdas a un amor del pasado y eso te llena de melancolía por la forma en que terminaron; deberías buscarlo y decirle lo que piensas. Ten cuidado con problemas de los pulmones y corazón, evita el cigarro y empieza una rutina de ejercicio. Tendrás grandes sorpresas este 13 de septiembre, vendrá a ti la oportunidad de crecer en lo espiritual, te recomiendo que cargues o uses algo de plata y te pongas mucho perfume antes de salir. Cuida a tu padre porque andará un poco enfermo. Los que buscan una pareja, este fin de semana conocerán a personas muy compatibles del signo de Aries, Libra o Acuario. Tus números de la suerte son 09 y 11.

Capricornio

La suerte te acompañará en lo económico este viernes, te ofrecen un asenso y te invitan a trabajar en una empresa internacional; no lo pienses y busca siempre tu bienestar en todos los sentidos. En el amor trata de no quedar con una ex pareja, tu carácter es muy fuerte y rencoroso, pero sólo te haces daño, es mejor quedar en paz y conocer personas más compatibles con tu signo como Aries y Cáncer. Tu signo es muy acelerado y quiere todo de prisa, eso hace que cometas errores en tu trabajo, así que trata de hacer todo con calma. Cuídate de problemas hormonales. Tendrás un golpe de suerte el 13 de septiembre con los números 05 y 20. Estás en tu mejor momento de hacer proyectos nuevos, así que dale continuidad a todo lo que deseas emprender. Un amor de va de viaje, no estés triste, regresará a tu vida.

Acuario

Gozarás de mucha diversión este fin de semana y estarás en compañía de tus seres queridos. Atraviesas por una de tus mejores etapas en la vida, así que disfrútalo al máximo. Te llega un amor que esperabas desde hace tiempo, lo importante de tu relación de pareja es disfrutar y sentirte amado. Haces pagos de tarjeta y te pones al corriente con tus deudas. Este viernes cierras un ciclo con un amor del pasado y comienzas otro con alguien del signo de Aries o Libra que será más compatible contigo. Te invitan a viajar en octubre. Cuídate de problemas del estómago o infección en los pulmones. Tendrás una revelación divina este 13 de septiembre, te recomiendo que te bañes con agua bendita y sal en grano para limpiar por completo todo tu entorno. Obtienes un dinero extra por lotería con los números 13 y 21.

Piscis

Gozarás de mucha suerte este viernes en todo lo relacionado con oportunidades de trabajo y asensos, tu signo siempre tiene una ayuda mágica y este fin de semana se intensificará, por eso te recomiendo que este 13 de septiembre prendas una veladora blanca con perfume tuyo y le pidas a tu ángel de la guarda lo que necesites, verás que muy será cumplido. Últimamente te acuerdas mucho de un amor del pasado y eso es normal, lo que no es normal es que no avances en la vida, así que ya trata de cerrar ese círculo amoroso y conoce a más personas. Te invitan a salir de viaje o realizar un paseo familiar. Arreglas tu coche de los frenos o llantas. No olvides hacer tus pagos. Tendrás tres días de mucha suerte en los juegos de azar con los números 08 y 23. Ya no lo pienses tanto y pon tu negocio, eso te ayudará.