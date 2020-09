Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana

Mhoni Vidente llegó con sus horóscopos para decirte lo que te depara en cuestión de salud, dinero y amor.

Aries

Reactivarás esta semana todo lo que tenías en planes, tu signo necesita progresar para sentirse bien, así que no lo dudes, es el momento de hacer cambios positivos en tu vida laboral; acudirás a juntas para reacomodo de proyectos. Te busca un amor del pasado del signo de Capricornio, Acuario o Leo para retomar la relación, pero la decisión la tienes tú y si te sientes bien con esa pareja date la oportunidad; si no, cierra el círculo y sigue adelante. Ya no busques el amor, pronto llegará a tu vida. El Sol dominará estos días a tu signo, y eso implica la oportunidad de invertir en una casa o coche, te irá muy bien. El astro rey te advierte que malas amistades conspiran en tu contra por envidia y celos, así que trata de ser discreto. Tendrás un golpe de suerte el 15 de septiembre con los números 09 y 31.

Tauro

Retomas esta semana tu ritmo de trabajo, tienes la capacidad de lograr lo que deseas en tu vida pero debes creerlo y hacer cambios positivos en tu vida laboral. Recibes una sorpresa económica en estos días. Seguirás con el ejercicio y la dieta y todo mundo ya nota tus avances. Organízate mejor y aprovecha todo el tiempo para hacer lo que deseas. Inicias una maestría o especialización. Ya no busques a ese amor que se fue de tu lado, sigue adelante y pronto encontrarás a la persona ideal. Te regirá el planeta Mercurio, y eso significa que tendrás una fuerza especial en el amor y la comunicación, todo lo que deseas en cuestión de una relación estable se te dará y también debes emprender un negocio propio para que cuentes con más recursos. Tendrás un golpe de suerte el 16 de septiembre con los números 02 y 19.

Mhoni Vidente, autora de los horóscopos más famosos de México / Instagram

Géminis

Te reinventarás en todos los sentidos a partir de esta semana, eres el gemelo del Zodíaco y eso provoca que no tengas límites en tu vida profesional, así que en estos días se te presentará la oportunidad de un nuevo trabajo mejor pagado, debes aprovechar esa corriente de energías positivas por la que atravesarás. Te buscan para solucionar una demanda legal, pero debes asesorarte muy bien para que tengas éxito.

Los que están casados tendrán un embarazo en puerta. A los solteros, amores nuevos y muy apasionados los seguirán. El planeta que te regirá es Venus, significa que debes ser cauteloso ante los problemas con tus superiores y evita discutir. También Venus te ayudará a tener una relación sentimental más sincera. Gozas de un golpe de suerte el 15 de septiembre con los números 01 y 19. Sigue estudiando.

Cáncer

Enfrentarás algunos problemas laborales esta semana, tu signo es perfeccionista y eso te ocasiona envidias de los demás, así que relájate y sigue con tu labor, pues tu signo siempre llegará al éxito. Sales de viaje por cuestión familiar y visitarás a tu pareja. Ya no busques la aceptación de todos los que te rodean, eres original y debes seguir así. Te hacen una revisión de impuestos y actualizas tus cuentas de banco. Arreglas tu casa y la remodelas. Sigue con la dieta porque tu punto débil es el estómago y ganas peso muy fácil. La Luna te rodeará con su energía magnética, eso significa que tu signo atravesará por mucha fuerza espiritual y lograrás lo que deseas. A los que están solteros les llegará un amor nuevo y muy compatible. Tu golpe de suerte será el 15 de septiembre con los números 12 y 77.

Leo

Mostrarás esta semana toda la buena actitud para salir adelante de los problemas que enfrentas, tu signo es fuego y eso te brinda una energía extra para lograr lo que tanto deseas en la vida, así que no te rindas tan fácil. Te busca un amor del pasado para regresar, analiza bien si te conviene. El planeta que te regirá es Marte, te indica que debes cuidar lo que dices y no discutas porque las energías de la guerra estarán presentes, así que ten prudencia. También Marte te dice que la fuerza de la razón estará presente, busca un trabajo mejor pagado o inicia un negocio. Evita salir de viaje en estos días porque tendrás algunas dificultades. En cuestión de amor será una semana muy apasionada y de conocer a personas compatibles con tu signo. Tu golpe de suerte será el 15 de septiembre con los números 27 y 66.

Virgo

Te rodearán muy buenas energías esta semana, por fin te llega el buen trabajo que esperabas; te busca un antiguo jefe o director para ofrecerte trabajo otra vez. Estás en tu etapa de cumpleaños y eso atrae las fuerzas cósmicas a tu vida. Realizas pagos atrasados en tu tarjeta de crédito. Ten cuidado con problemas de nervios y estrés, será tu punto débil. El planeta que te regirá es Júpiter, significa que podrás reinventarte en todo lo personal y si quieres hacerte alguna cirugía estética o arreglos te irá muy bien. También Júpiter te dice que emprendas ese negocio que tanto deseas. En el amor debes ser más decidido, es decir que si no ves que tu pareja quiera algo serio contigo, es mejor cambiar y empezar de nuevo en otra parte. Gozas de un golpe de suerte el 16 de septiembre con los números 06 y 29.

Libra

Experimentarás energías encontradas esta semana, no sabrás qué hacer con los problemas que se te presenten, por eso debes analizar más de dos veces lo que harás para que después no tengas sentimientos de culpa por no hacer lo correcto. Tendrás mucho trabajo y pondrás al corriente tu papelería de impuestos y pagos. Te busca un amor que acabas de conocer por medio de las redes sociales, debes ser precavido ante lo que te ofrezca. El planeta que te regirá es Saturno y te indica que controles tus impulsos y no pelees sin razón, eso altera tu energía positiva. También Saturno te dice que te quieras más y no dejes a un lado a tu familia. Te propondrán un mejor trabajo, te recomendará un ex jefe. Ten cuidado con los gastos exagerados. Tendrás un golpe de suerte el 15 de septiembre con los números 03 y 19.

Escorpión

Actualizarás esta semana toda tu papelería de trabajo, la necesitarás para trámites personales. Por fin te pones al corriente con tus pagos y empiezas a ahorrar para salir de vacaciones en octubre. En el amor, a veces te sientes utilizado y piensas que tu pareja sólo está por interés, analiza bien tu situación sentimental y verás que llegará la tranquilidad a tu vida. Recibes una buena noticia sobre un trabajo nuevo y mejor pagado. La noche se hizo para dormir, trata de descansar y deja a un lado los pensamientos negativos para que rindas en el día. El planeta que te regirá es Urano, te indica que debes ser prudente con todo lo que platiques y también te da la iniciativa de un negocio propio y la llegada de fortuna a tu vida. Tendrás un golpe de suerte con los números 04 y 55, y será el 15 de septiembre.

Sagitario

Empezarás un nuevo reto profesional, este cambio viene en tu mejor época, las energías positivas estarán de tu lado y te ayudarán a crecer en lo económico, así que no lo dudes y acepta la propuesta. Cuídate de problemas de piel y acude con un médico. Continúa con la dieta y no dejes el ejercicio. En estos días no te sometas a ninguna cirugía, espera hasta la próxima semana, cuando las energías de la salud se ubiquen de tu lado. Ten cuidado en el trabajo, resuelve todo lo que tienes pendiente. Te regirá Neptuno, implica que es tiempo de formar un patrimonio para tu futuro y de buscar un trabajo mejor pagado. También el planeta Urano significa madurar en tu vida amorosa y no tener dos o más parejas a la vez. Te viene un golpe de suerte con los números 07 y 64; tu mejor día será el 16 de septiembre.

Capricornio

Realizarás trámites legales y resolverás asuntos del pasado, es importante que estés en paz para avanzar en tu vida. Recibes un dinero que no esperabas gracias a la venta de una propiedad o el pago de una deuda, pero trata de ahorrarlo. Ten cuidado con los enojos en el trabajo, es mejor no ponerle atención a esas personas que buscan molestarte, tu signo atrae mucho las envidias. Ya no juegues con el amor, es mejor ser sincero y si ya no quieres a tu pareja dense un tiempo. Te regirá Plutón, implica que te llegará una propuesta de trabajo nuevo y conocerás a personas muy importantes para tu vida. Plutón te ayudará a resolver problemas sentimentales con personas del pasado y te indica que debes de evitar los excesos. Tendrás un golpe de suerte con los números 07 y 64, y será el 15 de septiembre.

Acuario

Efectuarás esta semana los pagos que tienes pendientes, necesitas administrarte mejor para que no tengas apuros de dinero y deudas atrasadas. Ten cuidado con el amor, no es bueno jugar con dos personas a la vez; ya es tiempo de tener una pareja y madurar en tu vida. Te ofrecen un mejor puesto en tu trabajo pero a veces te saboteas a ti mismo y no te sientes capaz de desempeñarlo, así que debes tener confianza y enfrentar nuevos retos. Te regirá Marte, significa que tendrás la fuerza suficiente para salir de todos los conflictos que enfrentes, también te dice que debes poner atención a tu vida personal y no descuidar tu salud. Tu día de suerte será el 16 de septiembre con los números 29 y 41. Usa los colores negro y azul fuerte en tu ropa. No confíes en personas que acabas de conocer, te pueden traicionar.

Piscis

Realizarás cambios radicales en tu vida laboral durante esta semana, te ofrecen un trabajo nuevo y mejor pagado; no temas a los cambios en tu vida y enfrenta los retos que se te presenten. A veces piensas mucho en ese amor que se fue, pero recuerda que el tiempo lo cura todo. Te entregan un dinero que debían. Organizas un evento para tu trabajo y conoces a personas importantes. No pierdas tiempo en encuentros amorosos en páginas web, ese tipo de relaciones sólo buscan divertirse. Las estrellas dominarán a tu signo en estos días, debes aprovechar la corriente de energía de la abundancia que dejarán a su paso en tu vida. Arreglas asuntos legales a tu favor. Recibes un dinero por lotería con los números 08 y 15, y tu día mágico será el 16 de septiembre. A los que están casados les llega un embarazo.

Además de los horóscopos, te invitamos a consultar lo más visto en Publimetro:

Iniciamos con

Gobierno de AMLO paga 4 veces más a trabajadores generales que a expertos en señas Traductores de lenguaje de señas consultados por Publimetro afirmaron que esta profesión es mal pagada en todo el país; llaman a dignificar este ejercicio para responder a las necesidades de la comunidad sorda-muda

También

Exige PRD-CDMX a gobierno garantizar "ingreso mínimo vital" La presidenta del PRD en la Ciudad de México señaló que el gobierno debe responder a la crisis económica

Además

Israel decreta confinamiento nacional por tres semanas tras rebrote de Covid-19 Debido a un rebrote de Covid-19, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu anunció un confinamiento obligatorio de tres semanas a partir del próximo viernes

Y finalmente