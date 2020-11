Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana

Aries

Analizarás esta semana un cambio radical en tu forma de ser y cambias tu mentalidad a lo positivo. Deja a un lado el ser posesivo e impulsivo con todas las personas que te rodean, principalmente con tu pareja. Los días 11 y 13 de noviembre serán determinantes para tu proyecto laboral o te llega una atractiva propuesta del extranjero, sólo no lo platiques con nadie para que consigas ese gran proyecto laboral que viene para ti. Te llegará una sorpresa amorosa que te dará mucha felicidad y recibirás un premio o reconocimiento inesperado. Evita comprar cosas que no necesitas, mejor ahorra para el futuro. Tendrás un golpe de suerte con los números 09, 29 y 31. Protégete de las envidias, el 11 de noviembre te recomiendo que enciendas una veladora de color rojo y te pongas mucho perfume para cortar el mal de ojo.

Foto: Pixabay

Tauro

Te sentirás preocupado esta semana por los pagos y pendientes económicos, sientes que no te rinde el dinero por más que trabajas; esto es porque tienes muchas envidias alrededor y tu signo es muy ostentoso, por eso te recomiendo que este 11 de noviembre enciendas una veladora de color rojo y te pongas un listón amarillo amarrado con tres nudos en el tobillo derecho y al día siguiente córtalo y quémalo, eso te ayudará a mejorar tu economía. Tu ángel de la guarda te dice que escuches a tus sentimientos y no alejes el amor, es momento de que te vuelvas a enamorar. Tendrás la ayuda divina que pidas, se te dará todo lo que necesites. Cuida tu salud. Tendrás suerte en el amor con los signos de Escorpión, Capricornio y Piscis, que serán muy compatibles contigo. Tendrás un golpe de suerte con los números 38 y 70.

Foto: Pixabay

Géminis

Sentirás nostalgia esta semana y recordarás a personas que ya no están en tu vida, tu signo batalla para desprenderse del pasado, pero son momentos de cerrar círculos y avanzar en la vida, y más en el área sentimental. Tendrás una sorpresa por parte de un trabajo o proyecto laboral nuevo. Vendes tu carro o una propiedad para pagar una deuda. Sigue con la dieta y ejercicio, eso te ayuda a mantenerte más sano y con fuerza para tu trabajo. Este 11 de noviembre te recomiendo prender una veladora de color rojo y ponerte mucho perfume para que las buenas energías estén a tu alrededor con más fuerza. Los casados tendrán algunas dificultades con su pareja o sienten que el amor se acabó, intenten platicar. Te llega un dinero por parte de un negocio u horas extras. Tendrás un golpe de suerte con los números 07 y 66.

Foto: Pixabay

Cáncer

Toda la buena suerte te acompañará esta semana para hacer cambios positivos en tu vida, tu signo está en una época de transformación y eso te ayudará a crecer profesionalmente, por eso te recomiendo que este 11 de noviembre prendas una veladora de color rojo y te pongas una cadena o algo de plata para que reine más tiempo esa buena suerte que ya está contigo. Te busca un familiar para invitarte a una fiesta. Recibes un dinero por parte de un bono o compensación laboral. No pelees con tu pareja, tu signo siempre dramatiza todas las situaciones. Tendrás un mensaje por parte de tu ángel de la guarda sobre tu misión en la vida, te pide que enseñes a los demás y trates de guiarlos con tu sabiduría. Decides cambiarte de casa. Estás en tu época de verte jovial. Tendrás un golpe de suerte con los números 03 y 29.

Foto: Pixabay

Leo

Te propondrán esta semana un cambio de trabajo o de puesto, a tu signo lo domina el crecer en lo económico, por eso siempre son líderes empresariales, grandes negociadores o servidores públicos destacados, así que prepárate. No arruines los buenos momentos con tu pareja por culpa de celos o malos entendidos, tu carácter es intenso y eso afecta tu relación. Tendrás un golpe de suerte el 11 de noviembre con los números 02 y 19, ese día te recomiendo que pongas una veladora de color rojo y uses algo dorado o de oro para que prolongues tu buena suerte. Tu ángel de la guarda te pide que seas sensible con tu familia o personas que te quieren. Tendrás amores prohibidos o casados, la convivencia en el trabajo siempre hace que te ilusiones con tus compañeros pero lo peor es que te enredes con personas comprometidas.

Foto: Pixabay

Virgo

Te llegarán buenas noticias sobre tu vida profesional esta semana, te ofrecen un ascenso y un aumento de sueldo, eso te permitirá comprar una casa; estás en tu mejor época económica y eso te ayudará a que tu energía positiva esté a su máximo rendimiento, pero para que se mantenga más tiempo la suerte te recomiendo que este 11 de noviembre enciendas una veladora de color rojo con canela en polvo y cargues un limón verde en tu bolsa para que tu energía no tenga obstáculos y sigas en asenso económico. No te confíes tanto de los abogados, checa lo que firmas. Te busca tu padre para pedirte un consejo o ayuda médica. Tu compatibilidad sentimental es con los signos de Aries, Géminis o Acuario. Tu ángel de la guarda te dice que administres mejor tu tiempo. Tendrás un golpe de suerte con los números 04 y 39.

Foto: Pixabay

Libra

Esta semana será de transformación en tu vida, le pones fin a esas amistades que no te llevan a ningún lado, tu signo tiende a idealizar a las personas y cuando te das cuenta cómo son en verdad sufres mucho, por eso date a la tarea de ver realmente quiénes son de fiar o son sinceros. Este 11 de noviembre te recomiendo que te pongas algo de color blanco y prende una veladora de color rojo para cortar cualquier brujería o mal de ojo. Recibes una buena noticia por parte de un familiar o sabrás de un embarazo. Procura no confiarte mucho de tus compañeros de trabajo. Tu ángel de la guarda te dice que es el momento de crear un proyecto de trabajo más personal, tu creatividad y desempeño es muy fuerte y en estos días tendrás la oportunidad de demostrarlo. Tendrás un golpe de suerte con los números 09, 20 y 34.

Foto: Pixabay

Escorpión

Cierras círculos esta semana con problemas legales y de deudas del pasado, estás en tu mejor momento por ser tu cumpleaños y se renueva tu energía positiva. Recibes una sorpresa económica que te ayudará a sanar tu economía, pero ya trata de mejorar tu administración y no pidas prestado si no lo puedes pagar. Te busca un amor de lejos o que hace tiempo nos se ven, pero sólo será algo pasajero. Sigues con tu plan de independencia y buscas un hogar nuevo. Te recomiendo que este 11 de noviembre prendas una veladora de color rojo y te pongas mucho perfume para atraer la abundancia. Los casados reciben una sorpresa de embarazo. Tu ángel de la guarda te pide que no te detengas, es momento de que utilices tu energía para alimentar tus proyectos laborales. Tendrás un golpe de suerte con los números 08, 31 y 74.

Foto: Pixabay

Sagitario

Tendrás esta semana la oportunidad de reinventarte en lo laboral, a tu signo lo domina lo místico y las ciencias ocultas, y vendrán a ti nuevas oportunidades de crecimiento económico, por eso te recomiendo que este 11 de noviembre a las 11.11 de la mañana pidas lo que necesites; será importante que pongas una veladora de color rojo y te eches agua bendita en la nuca para que tu energía positiva crezca. Un amor del pasado regresa para incomodarte, no le hagas caso. Recibes un dinero extra por la lotería con los números 05, 49 y 88. Ve con tu médico y cuídate de dolores de cabeza o irritación de garganta. Aléjate de los chismes contra ti, tu signo es de mucha luz y los demás te quieren opacar. Tu ángel de la guarda te pide que sueltes todo aquello que no es para ti y que te apoyes en la ayuda divina.

Foto: Pixabay

Capricornio

Analizarás tu vida personal esta semana y entenderás qué está mal para remediarlo. Tu signo es muy intenso y eso hace que te equivoques con amistades y amores, pero en estos días podrás remediar esa situación, por eso te recomiendo que este 11 de noviembre a las 11.11 pidas un deseo, prende una veladora roja y ponte un listón rojo en el tobillo derecho amarrado con tres nudos y ahí te lo dejas hasta que se caiga solo, eso te ayudará a tener más suerte en todos los sentidos. Evita problemas de intestino, es tu punto débil. Tendrás un golpe de suerte con los números 13 y 20, combínalos con tu fecha de nacimiento. Tu ángel de la guarda te avisa que la prosperidad reina ahora en tu vida y los ángeles estarán de tu lado ayudándote. Conocerás a alguien muy compatible del signo de Escorpión, Piscis o Aries.

Foto: Pixabay

Acuario

Pensarás esta semana en cambiarte de trabajo a otro donde destaques, pero ten calma, todo llega en su momento. El elemento de tu signo es el aire y eso te vuelve muy desesperado y a veces tomas decisiones precipitadas, por eso te recomiendo que este 11 de noviembre a las 11.11 de la mañana pidas un deseo, enciende una veladora roja y ponte algo de plata para que se cumpla rápido lo que necesitas. Tendrás amores nuevos y fugaces, nada de compromiso formal. Te haces un tratamiento estético. Ten cuidado con los problemas legales, sobre todo en fraudes y problemas de tarjeta de crédito, revisa lo que firmas. Tu ángel de la guarda te dice que te especialices en tu área, practicando llegará la perfección de tus habilidades. Tendrás un golpe de suerte con los números 15, 37 y 56. Te busca un amor de fuera.

Foto: Pixabay

Piscis

Analizarás esta semana un proyecto nuevo de trabajo y mejor pagado. Tu signo siempre busca vivir bien y crecer económicamente y en estos días se te dará, por eso te recomiendo que este 11 de noviembre te levantes temprano y hagas una caminata con los primeros rayos del Sol y después prendas una veladora roja y te pongas ropa nueva o estrenes zapatos para que la suerte y éxito esté de tu lado más tiempo. Eres privilegiado por ser el signo consentido de Dios, pero te debes cuidar de las envidias y el mal de ojo de las personas. Pagas deudas. En cuestiones amorosas estarás de lo mejor y los solteros seguirán así estos días. Tu ángel de la guarda te dice que el éxito es tuyo, esta semana sentirás que por fin lo alanzaste y eso te dará ánimos para avanzar. Tendrás un golpe de suerte con los números 14, 21 y 40.