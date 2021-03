Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana

Mhoni Vidente trae en sus horóscopos para este fin de semana todo lo que te depara en cuestión de amor, salud y dinero, además de tus números mágicos con los que tendrás un golpe de suerte.

Aries

Fin de semana para sacar las mejores energías positivas a tu alrededor y recibir las sorpresas agradables que te tiene el destino preparado para ti, recuerda que seguirás en tu buena racha de prosperidad pero sé más cauteloso con tus amistades para que después no te llenes de energías negativas. Este viernes te llegará una invitación para trabajar en un proyecto que te hará sentir de lo mejor y tener abundancia. En el amor sigues con sentimiento de culpa por una ex pareja, pero esa persona no era la indicada para tu vida y es mejor seguir conociendo a otras. Llegará un amor nuevo de los signos de Acuario, Piscis o Géminis que te hará sentir de lo mejor. Tu número mágico para el dinero es el 09. Tu lema es: Definitivamente mi decreto es ser feliz y hacer felices a los que me rodean.

Tauro

Días para sentirte pleno en el amor y estar pensando en una relación más formal en tu vida. Recuerda que tu signo está atravesando por una etapa de madurez y eso te hace pensar mucho en el futuro y es el momento ideal para vivir en pareja. Viernes de mucha presión laboral y con algunos malos comentarios a tu alrededor, por eso te recomiendo que te concentres y no hagas caso a los demás que tú estás haciendo camino de éxito y eso les molesta. A tu signo le gusta ser el más servicial y cocinero; eso te llena de buenas energías y de mas amistades. Considera que el dinero es una energía que tiene que estar en movimiento para que te llegue más y por eso este fin de semana consiéntete con algunos regalos. Tu número mágico es el 03. Tu lema es: Tomo conciencia de mis miedos y ahora sabré como controlarlos para ser mejor persona.

Géminis

Tendrás muchas tareas pendientes y las llevarás a acabo para liberar la presión que tenías los últimos días. Recuerda que tu signo es muy perfeccionista y no acepta ayuda, por eso siempre alcanza el éxito en su profesión laboral. Cuidado con problemas de deudas del pasado, llega a un acuerdo con tu deudor y quítate ese pendiente en tu vida. Es tu mes de suerte y eso te hará traer nuevas oportunidades de crecimiento en tu ámbito de trabajo. En el amor, como eres el gemelo, siempre querrás tener dos parejas a la vez, pero ya madura y sólo quédate con la que más te quiera y tendrás una relación más estable. Controla tu temperamento porque el que se enoja pierde, así que calma. Tu número de la suerte es el 04. Tu lema es: Sé que toda causa es un efecto y trataré de no volver a equivocarme que Dios será mi guía.

Cáncer

Te sentirás algo melancólico y recordarás mucho el pasado; eso es normal en tu signo porque su elemento es el agua, pero recuerda que tienes que vivir el presente y formar tu futuro para estar de lo mejor. Las energías cósmicas siguen a tu favor para hacerte crecer más en lo profesional y económico, trata de quitarte los pensamientos negativos. Recibes una propuesta de negocio, acéptala sólo necesitas administrar más tu tiempo para que puedas hacer todos tus planes. No dejes la dieta y el ejercicio que ya te ves muy bien. En el amor seguirás de suerte y esa persona que tanto deseas vendrá a tu vida. Cuidado con los chismes en el trabajo, no hables de nadie para que no te metas en problemas. Tu número de la suerte es el 02. Tu lema es: Armonizo mi cuerpo, equilibro mi mente y disfrutaré mi vida y me llenaré de ambición sana para tener lo que deseo.

Leo

Fin de semana para renovar energías positivas y quitarte ese lastre que venías cargando. Recuerda que estás en tu etapa de renovación total y debes sacar desde el fondo de tus sentimientos lo que no era para ti y así avanzar más en tu ámbito personal y laboral que las oportunidades llegarán en estos días. Te invitan a salir de viaje a finales de mes. Cuidado con los amores prohibidos que sólo traen problemas en tu vida sentimental. Sé que a tu signo lo domina lo sexual, pero a veces tienes que poner un poco de pensamiento antes de tener una relación tóxica. Sigue con el ejercicio porque cada vez te sientes mejor, considera que tienes ese problema de comer de más. Tu número de la suerte es el 07. Tu lema es: Sentirme pleno conmigo mismo y vivir al máximo mis aventuras de vida que eso me llenará de alegría y recodar que Dios está conmigo.

Virgo

Estarás de lo mejor porque la suerte te sonríe por todos lados, recuerda que siempre el mes de marzo te hace sentir muy bien y renueva tus energías positivas. Realizar todas tus tareas pendientes y tendrás triunfos. Sé que a veces tu signo se sabotea porque no puede controlar las emociones de su pareja y eso te hace pelear, pero llena tu mente de todo lo bueno que vives en tu relación sentimental y construye una base de confianza entre los dos y verás que estarás muy bien. Haces una compra para un regalo de cumpleaños. Terminas de arreglar asuntos en cuestión de papelería de migración o pasaporte. Ya no busques la aceptación de tus compañeros de trabajo, a veces no te entienden, es mejor seguir tu camino. Tu número de la suerte es: 06. Tu lema es: Que la paz y el amor divino estén conmigo, y vivo en armonía para ser feliz.

Libra

Habrá algunas tensiones en tu ámbito laboral, pero mejorarán poco a poco, sólo no te llenes de desesperación para que después no caigas en pleito con tus compañeros. Recuerda que tu signo atraviesa por una etapa de energías encontradas, deja que pase estos días y estarás de lo mejor. Sábado de trabajo extra y para arreglar asuntos de papelería escolar. Ya es tiempo de estar en una relación estable. El signo de Libra siempre busca el amor indicado para ser feliz, pero a veces se sabotea pidiendo demasiado, así que sonríele al amor en estos días. Viene una sorpresa económica con el número 05 y cierre de contractos que venías buscando desde hace tiempo. Cambias de look para sentirte pleno en tu vida. Tu lema es: Doy gracias a Dios por sus bendiciones y me prometo a mí mismo no fallar para ser feliz.

Escorpión

Tendrás la mejor actitud en estos días. Recuerda que tu signo está en ese ambiente de prosperidad y de acrecentar su patrimonio, así que no lo dudes y sigue. Te llegara un dinero extra por tu trabajo. Cambia de look para conquistar a ese amor que tienes en la mira, que lo mejor que tiene tu signo es su forma de comunicarse con los demás; visualiza en puerta un amor verdadero. Cuidado con problemas de vecinos o compañeros de casa, trata de no meterte en problemas que no son tuyos. Considera cambiar de trabajo y así hacer un plan de vida para que lo puedas llevar a cabo. Tu número de la suerte es el 01. Tu lema es: Cuidaré mi cuerpo con amor y alimentaré mi espíritu con buenas acciones para tener una vida plena y llena de amor.

Sagitario

Viernes de estar con esa actitud de artista, de ser grande en todo lo que realizas. Estás atravesando por una etapa de superación personal y de dejar todo lo negativo atrás. El Sagitario estará de lo mejor recibiendo sorpresas amorosas e invitaciones a salir de viaje con amigos, así que no desaproveches la oportunidad de salir a conocer nuevos horizontes. Estás en la etapa de volver a estudiar y de tomar un curso de idiomas y pensar que eres el mejor en cuestión de viajes internacionales. Tu temperamento estará un poco sensible, así que no peleés sin razón para que no te amargues. Te busca un amor del pasado para volver, cierra ese círculo que lo que no fue no será y avanza más en tu vida sentimental. Tu número de la suerte es el 02. Tu lema es: La energía del cosmos está conmigo, seré un triunfador y repartiré mis bendiciones con los que me rodean.

Capricornio

Las dos palabras que te darán fuerza en estos días son: paciencia y perseverancia; sobre todo en tu signo que a veces cae en situaciones complicadas de querer todo muy rápido y no saber esperar el momento oportuno a que las cosas se den. El ser paciente significa utilizar esa palabra contigo mismo y con los que te rodean para no caer en enojos de los que después te arrepientas. En el amor seguirás muy bien, pero recuerdas mucho a una pareja del pasado y eso hace confundirte en tu presente. Siempre busca pagar lo que debes. Una persona de Aries o Virgo te ayudará a crecer más en lo profesional. Tu número de la suerte es el 21. Tu lema es: La violencia genera más violencia; controlaré mis impulsos y ya no haré sufrir a los que me rodean ni a mí mismo.

Acuario

Tu don para trasmitir las palabras indicadas a los que te piden ayuda en momentos complicados te hace ser el signo del zodiaco con más bendición espiritual y estar siempre rodeado de personas que te quieren bien. Eres el mejor en cuestiones de relaciones públicas o ventas por eso no dudes en desarrollar una buena comunicación y tener buena actitud. Te busca un amor del pasado para volver contigo, pero si no te valoró en su momento para qué regresar, es mejor seguir conociendo personas más compatibles con tu forma de ser, por ejemplo gente de Aries, Tauro y Libra y verás que el amor te sonreirá siempre. Arreglas asuntos de escuela y preparas exámenes de curso. Este fin de semana estarás en reuniones y con los amigos. Tu número de la suerte es el 17. Tu lema es: El amor es la fuerza más poderosa; me llenaré de ese sentimiento y haré que mi vida sea plena en todos los sentidos.

Piscis

Sigues de cumpleaños y la suerte te sonríe. Estás en la etapa de renacimiento para tu signo y recuerda que es tu año y sólo es cuestión de creer que eres capaz de lograr tus objetivos como buen Piscis triunfador. Te invitan a poner un negocio en línea, acéptalo que un dinero extra te caerá muy bien. Ya no estés tan a la defensiva con los que te rodean que ellos sólo quieren tu bienestar. Recibes un regalo por parte de un amor que te gustará mucho. Analizas salir de viaje para festejar con tus amigos. A los Piscis que atraviesan por un rompimiento amoroso, consideren que su signo está condenado a ser feliz y es sólo cuestión de atraer las bendiciones a su vida y verán que ese amor nuevo vendrá. Tu número de la suerte es el 23. Tu lema es: Doy gracias al Universo por todo lo que tengo y recibo con agrado la abundancia que me merezco hoy y siempre voy a ser feliz.