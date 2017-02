¡Pobrecita! Jóvenes expulsan a rata de su casa a gritos

La unión hace la fuerza. Así lo demostraron tres estudiantes universitarias quienes con sus gritos lograron expulsar a una rata de una casa, video que se ha vuelto uno de los más vistos recientemente.

Los hechos ocurrieron en casa de una de las jóvenes, ubicada en Pittsburg, Estados Unidos. El roedor se encontraba en el baño del primer piso de la casa. A las tres les daba asco ver la rata, por la que idearon este magistral plan.

We came up with this ridiculous plan to get this rat out of our house and IT ACTUALLY WORKED!!!! BYE BITCH pic.twitter.com/c5qW76mzP8

