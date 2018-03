Reaparece 'La niña bien' y esto fue lo que dijo de su video

Paulina Laboriel, mejor conocida como la "Niña bien", reapareció en las redes sociales y explicó todo lo sucedido después de que se viralizara su canción a favor de "ya sabes quién".

"Ya no voy a poder grabar video, o sea mi papá me regañó, y si no le paro ahorita me desheredan", detalló en un corto video en redes sociales.

Entérate: Capilla cobró 15 mil pesos por grabación de La niña bien, revela sacerdote

https://twitter.com/almudenaorm/status/977185160868384770

La joven conocida por su alias "Almudena Ortiz Monasterio" pidió a sus seguidores que descargaran su canción y que le enviaran videos de su famoso videoclip reguetonero.

El video de 22 segundos fue subido este martes para anunciar el término de su corta carrera musical y política.

El pasado 20 de marzo, "Almudena Ortiz" se hizo viral después de pedir a toda las "niñas bien" al ritmo de reguetón que apoyaran a Andrés Manuel López Obrador.

El videoclip no sólo causó polémica por el uso de estereotipos sociales a favor de AMLO, sino también por haber sido realizado en una capilla de la Ciudad de México.

También puedes leer: