Maestra que abusó sexualmente de alumno paga fianza de 50 mil dólares

Una maestra acusada de tener relaciones sexuales con un alumno menor de edad fue liberada el jueves pasado, tras pagar una fianza de 50 mil dólares.

Los hechos ocurrieron en el Condado de Lee, en Fort Myers, Florida. La mujer de 35 años era profesora de la Escuela Evangélica Cristiana, institución con la que ya no puede tener contacto, ni con los maestros ni con los alumnos.

De acuerdo a la oficina del sheriff del Condado de Lee, Suzanne Owen fue acusada de agresión sexual a menores, un delito grave de primer grado. Ella y un alumno tuvieron un encuentro sexual e intercambiaron mensajes de texto durante varias semanas.

Owen era profesora de Biblia y de español en la escuela. Su esposo es entrenador de fútbol en la misma institución y sus tres hijos son estudiantes de la escuela, dijo el abogado de Suzanne Owen, Geraldo Olivo.

BREAKING: Suzanne Owen, a former teacher at Evangelical Christian School, has been booked into the Lee County Jail for sexual battery on a victim under 18 years old. Owen was fired today and school officials told parents she was accused of sexual misconduct with a student. pic.twitter.com/Ds9qZQXKKW

— Peter Busch (@peterbuschTV) April 12, 2018